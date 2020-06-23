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Сябитова сравнила развод Харламова и Асмус с хайпом и указала признак этого
Источник материала: ОНТ
Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова высказалась о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Она заявила в беседе с «Говорит Москва», что не верит в эту историю.
Сябитова назвала признак, который, по ее мнению, указывает на показушность этого развода.
Телеведущая полагает, что люди, особенно те, у которых есть дети, когда разводятся, не делают это так показушно.
Она добавила, что если Харламов и Асмус захотят участвовать в ее телешоу, то она не видит причины, чтобы им не помочь.
При этом Сябитова подчеркнула, что программа помогает людям, однако не стоит использовать ее для хайпа.
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Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова высказалась о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Она заявила в беседе с «Говорит...
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