Сябитова сравнила развод Харламова и Асмус с хайпом и указала признак этого

Источник материала: ОНТ

Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова высказалась о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Она заявила в беседе с «Говорит Москва», что не верит в эту историю.

Сябитова назвала признак, который, по ее мнению, указывает на показушность этого развода.

Телеведущая полагает, что люди, особенно те, у которых есть дети, когда разводятся, не делают это так показушно.

Она добавила, что если Харламов и Асмус захотят участвовать в ее телешоу, то она не видит причины, чтобы им не помочь.

При этом Сябитова подчеркнула, что программа помогает людям, однако не стоит использовать ее для хайпа.

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