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Зачем в дождь автомобили поливают деревья? Узнали, оказывается, это нужное дело

23.06.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ПКУП Коммунальник г. Бреста проводит подкормку деревьев и кустарников минеральными удобрениями.

Зачем в дождь автомобили поливают деревья? Узнали, оказывается, это нужное дело

Для эффективности подкормки деревья должны быть хорошо пролиты водой.

Зачем в дождь автомобили поливают деревья? Узнали, оказывается, это нужное дело

В данный момент идут обильные дожди, поэтому проливать перед подкормкой деревья не нужно, что является экономически выгодным и не требует дополнительных затрат.

 
Теги: Брест
 
 
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  ПКУП Коммунальник г. Бреста проводит подкормку деревьев и кустарников минеральными удобрениями. Для эффективности подкормки деревья должны быть хорошо...
 
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