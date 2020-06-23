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Зачем в дождь автомобили поливают деревья? Узнали, оказывается, это нужное дело
23.06.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ПКУП Коммунальник г. Бреста проводит подкормку деревьев и кустарников минеральными удобрениями.
Для эффективности подкормки деревья должны быть хорошо пролиты водой.
В данный момент идут обильные дожди, поэтому проливать перед подкормкой деревья не нужно, что является экономически выгодным и не требует дополнительных затрат.
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ПКУП Коммунальник г. Бреста проводит подкормку деревьев и кустарников минеральными удобрениями. Для эффективности подкормки деревья должны быть хорошо...
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