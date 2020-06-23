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В Совмине обсудили проблему травматизма детей во время каникул
Источник материала: ОНТ
Каникулы только начались, а в стране за этот период уже утонули пять детей. Ответственность родителей обсуждала сегодня Национальная комиссия по правам ребёнка.
Заседание прошло в формате видеоконференции. На связи с вице-премьером Игорем Петришенко – руководители причастных к этой теме министерств и ведомств. По мнению экспертов, в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы. Многие родители порой даже не знают, где и с кем их сыновья и дочери проводят время, чем интересуются и увлекаются, какие интернет-сайты посещают. Случается, что подростков втягивают и в политические авантюры. Комиссия сошлась на том, что необходимо выработать конкретные меры по усилению роли родителей в воспитании их чад.
К слову, в Беларуси действует эффективная модель защиты детей от насилия. Как результат – количество пострадавших от преступлений уменьшается. Сейчас акценты сместились в интернет-пространство. И здесь также важно не допустить негативного влияния на детей и подростков.
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Каникулы только начались, а в стране за этот период уже утонули пять детей. Ответственность родителей обсуждала сегодня Национальная комиссия по правам ребёнка. ...
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