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А в чем дело? Реакция пса на беспорядок рассмешила Сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, воду и то, как некоторые питомцы делают вид, что не понимают, почему хозяин ругается. Вот и в этот раз молодой американец вернулся домой и обнаружил царящий там беспорядок.
Мужчина с семьей отлучились на пару часов в магазин, оставив пса дома. Обиженный член семьи разнес по всему дому мусор и испортил мебель.
«Она думает, что мы не сможем увидеть ее, если она не будет смотреть нам в глаза», — пояснил хозяин под видео.
Вернувшиеся домой хозяева были удивлены не только царившим беспорядком, но и потрясающим хладнокровием, с которым собака ко всему относится. Она упрямо избегала смотреть на людей и усиленно делала вид, что ничего необычного не произошло.
Фото: gmill, Pixabay
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Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, воду и то, как некоторые питомцы делают вид, что не понимают, почему хозяин ругается. Вот и в этот раз молодой...
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