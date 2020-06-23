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А в чем дело? Реакция пса на беспорядок рассмешила Сеть (ВИДЕО)

23.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

А в чем дело? Реакция пса на беспорядок рассмешила Сеть (ВИДЕО)

Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, воду и то, как некоторые питомцы делают вид, что не понимают, почему хозяин ругается. Вот и в этот раз молодой американец вернулся домой и обнаружил царящий там беспорядок.

Мужчина с семьей отлучились на пару часов в магазин, оставив пса дома. Обиженный член семьи разнес по всему дому мусор и испортил мебель.

«Она думает, что мы не сможем увидеть ее, если она не будет смотреть нам в глаза», — пояснил хозяин под видео.

Вернувшиеся домой хозяева были удивлены не только царившим беспорядком, но и потрясающим хладнокровием, с которым собака ко всему относится. Она упрямо избегала смотреть на людей и усиленно делала вид, что ничего необычного не произошло.


Фото: gmill, Pixabay

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Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, воду и то, как некоторые питомцы делают вид, что не понимают, почему хозяин ругается. Вот и в этот раз молодой...
 
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