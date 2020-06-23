ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт

23.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чужой среди своих. Квадрокоптер внедрился в стаю аистов и снял их полет с разных ракурсов. Дополнили видео впечатляющие кадры белорусской природы с высоты птичьего полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт

Камера GoPro снимала в 10-кратном замедлении. Под крыльями одного из главных символов Беларуси мелькают леса и поля, а птицы, широко расправив крылья, красиво пролетают над своими гнездами, будто позируя всевидящему дрону.

Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт

Известно, что кадры сняты в Гомельской области недалеко от украинской границы. Автор ролика пояснил, что надеялся запечатлеть хотя бы одну птицу, однако посчастливилось снять целую стаю. К слову, аисты в ролике отнеслись к соседству квадрокоптера спокойно и практически на него не реагировали.

Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт

Зрелище не оставило равнодушными множество пользователей. За три дня ролик набрал больше 38 тысяч просмотров в YouTube.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чужой среди своих. Квадрокоптер внедрился в стаю аистов и снял их полет с разных ракурсов. Дополнили видео впечатляющие кадры белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика