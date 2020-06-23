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В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Система оповещения помогла избежать пожара в РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Спасатели обнаружили плотное задымление в комнате сестры-хозяйки. Причина – электроутюг и гладильная доска. Пациенты со второго и третьего этажей самостоятельно покинули здание.
В момент ЧП здесь находились 39 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Система оповещения помогла избежать пожара в РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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