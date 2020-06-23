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В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска

23.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Система оповещения помогла избежать пожара в РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска

В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска

Спасатели обнаружили плотное задымление в комнате сестры-хозяйки. Причина – электроутюг и гладильная доска. Пациенты со второго и третьего этажей самостоятельно покинули здание.

В момент ЧП здесь находились 39 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

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Новости Беларуси. Система оповещения помогла избежать пожара в РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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