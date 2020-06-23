Три автомобиля столкнулись на МКАД

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой. Утром 23 июня в районе Партизанского проспекта столкнулись три авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









Женщина за рулем Mazda при перестроении не уступила дорогу Renault, который от удара врезался в еще одну машину. Остановило движение авто только столкновение с отбойниками. Пострадавших нет.