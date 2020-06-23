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Три автомобиля столкнулись на МКАД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой. Утром 23 июня в районе Партизанского проспекта столкнулись три авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Женщина за рулем Mazda при перестроении не уступила дорогу Renault, который от удара врезался в еще одну машину. Остановило движение авто только столкновение с отбойниками. Пострадавших нет.
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Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой. Утром 23 июня в районе Партизанского проспекта столкнулись три авто, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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