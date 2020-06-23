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На кольцевой водитель Renault столкнулся с грузовиком и врезался в ограждение

23.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой в районе Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На кольцевой водитель Renault столкнулся с грузовиком и врезался в ограждение

На кольцевой водитель Renault столкнулся с грузовиком и врезался в ограждение

Водитель Renault двигался в направлении Игуменского тракта и при перестроении столкнулся с грузовиком, после чего ушел в неуправляемый занос и врезался в ограждение.

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Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой в районе Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Renault двигался в направлении...
 
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