|
На кольцевой водитель Renault столкнулся с грузовиком и врезался в ограждение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой в районе Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Renault двигался в направлении Игуменского тракта и при перестроении столкнулся с грузовиком, после чего ушел в неуправляемый занос и врезался в ограждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой в районе Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Renault двигался в направлении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)