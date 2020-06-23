На кольцевой водитель Renault столкнулся с грузовиком и врезался в ограждение

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на кольцевой в районе Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









Водитель Renault двигался в направлении Игуменского тракта и при перестроении столкнулся с грузовиком, после чего ушел в неуправляемый занос и врезался в ограждение.