Названы лучшие голы тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола выбрала самые красивые голы прошедшего тура.

В традиционный рейтинг вошли пять взятий ворот. В федерации отметили голы полузащитника «Немана» Павла Забелина, игрока обороны «Городеи» Сергея Архипова, лидера атак «Шахтёра» Виталия Лисаковича, нападающего «Славии» Денниса Тетте и капитана БАТЭ Игоря Стасевича. Позже болельщики определят, какой из этих голов стал лучшим.

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