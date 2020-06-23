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Названы лучшие голы тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола выбрала самые красивые голы прошедшего тура.
В традиционный рейтинг вошли пять взятий ворот. В федерации отметили голы полузащитника «Немана» Павла Забелина, игрока обороны «Городеи» Сергея Архипова, лидера атак «Шахтёра» Виталия Лисаковича, нападающего «Славии» Денниса Тетте и капитана БАТЭ Игоря Стасевича. Позже болельщики определят, какой из этих голов стал лучшим.
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Белорусская федерация футбола выбрала самые красивые голы прошедшего тура. В традиционный рейтинг вошли пять взятий ворот. В федерации отметили голы...
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