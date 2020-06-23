Из глубин земли и времени. Удивительные родники Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета





«Крыніца», ключ, родник… Символ чистоты, плодородия и источник самой жизни. Родники во все времена были и остаются для белорусов местом притяжения. Сегодня они являют собой удивительный сплав природных сил и тысячелетних традиций.

С голубого ручейка

Родники представляют собой естественные выходы подземных вод на поверхность земли. Они поддерживают водный баланс рек и озер. Считается, что в среднем до 30% воды, подпитывающей реки, поступает от береговых и подрусловых источников. По этой причине реки текут даже в засушливые сезоны и подо льдом.







Правда, иногда в результате неправильно проведенного благоустройства родников, мелиоративных или иных работ на прилегающих территориях они «прячутся». Из рассказов старожилов и интернет-ресурсов известно, что на территории Вороновского района существовало не менее 12 родников. Однако с течением времени многие из них пропали. По информации Вороновской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, известно месторасположение лишь четырех из них: родник Святого Георгия в д. Осова, ключ Надежды в д. Вайкунцы и источники в Гайтюнишки и Мантунах.







Вера в исцеление

Немаловажное значение родники имели в духовной жизни белорусского народа. Вода источников отличалась чистотой, высокими вкусовыми качествами, а зачастую и целебными свойствами. Поэтому с древнейших времен люди считали, что родники обладают магическими свойствами и покланялись им. С принятием христианства источники стали считать святыми. По этой причине рядом с родниками строились сооружения, носящие культовый характер, устанавливались христианские символы веры — кресты, иконы. Вероятно, и родник Святого Георгия в д. Осова послужил основанием для строительства местного католического храма — костела Святого Георгия.







На энтузиазме и огромной любви к природе

В старых латинских документах нынешний ксендз Ян Петюн прочитал, что вода в этом источнике была лечебной. В одной польской газете была опубликована статья нашего земляка, который уже давно живет в Польше. В публикации он рассказал не только о костеле, о деревне 30-х годов прошлого столетия, но и упомянул колодец, лечащий людей: «Рядом стоял колодец с источником воды. У колодца лежал стальной колышек с гвоздем, на который цеплялся сосуд для извлечения воды — это могли быть ведро, кружка или бутыль. До дна колодца можно было дотянуться рукой». Ксендз Ян отыскал этот источник. Родник расположен прямо за домом священника. Благодаря стараниям таких же энтузиастов, как и сам настоятель храма, источник очистили, ванну родника обложили камнями, сделали деревянный колодец-сруб, украсили цветочными композициями.







В столетний юбилей храма родник освятил епископ Александр Кашкевич. По словам местных жителей, целебные свойства воды из источника помогают при эпилепсии.

Тишь, водная гладь и Божья благодать

Лимнокрен питает искусственный водоем — один из элементов каскада искусственных прудов. Несмотря на то, что день нашего приезда выдался жарким, в округе веяло прохладой. И это придавало воздуху необычайную свежесть. Семейная прогулка здесь, бесспорно, доставит много удовольствия. Вся территория видна как на ладони, в парковой зоне размещены столики со скамейками, есть качели. Рядом с родником начинается мостик на островок уединения. Дополняет композицию деревянное колесо, которое даже от легкого ветерка приходит в движение и философски напоминает нам о жизненной круговерти.













А сколько здесь релаксирующих звуков… Заливистое пение птиц, доносящееся из опушки близлежащего леса. Шелест камыша, обрамляющего водоемы. И даже протяженное кваканье лягушек, кажется, оказывает своеобразную терапию.













Успокоение и небывалый интерес, безусловно, вызовет посещение храма. Вековая история костела, звуки старинного органа и беседы о духовном со священником. Вы еще сомневаетесь по поводу поездки в Осову?







Родник знаний и стремлений

Живописное месторасположение родника притягивает не только людей из округи и туристов. Несколько лет назад группа юных исследователей под руководством учителя географии Погородненской школы Маргариты Ивановны Касперович занялась мониторингом состояния родников в пределах Погородненского сельсовета. Своеобразным посылом их деятельности стали слова: «Первобытный человек боролся за огонь, древний — за золото, современный — за нефть. Завтра человечество будет сражаться за воду».







К исследователям Илье Касперовичу и Марте Ладыш присоединились и другие ребята школы, которые стали волонтерами в поддержании порядка на территории родника Святого Георгия, а также помогли в поиске и изучении других источников. В исследовательской работе, оформленной в 2018 году, описаны и составлены паспорта четырех родников: Святого Георгия, «Безымянный», «Луговой» и «Железный». А также намечены планы об их благоустройстве. Остается надеяться о том, что «не зарастет народная тропа»…







Галина ШЛЕМПО.

Фото Сергей ГРИЧИКА.

Продолжение следует…