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В Жодино введут в эксплуатацию новый дом. 21 многодетная семья получит жильё
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жодино до конца июня введут в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пятиэтажка разместилась в 8-м микрорайоне. На ее строительство понадобилось 11 месяцев. Сейчас остались только работы по благоустройству. Возле нового дома предусмотрены парковка, детская площадка с безопасным покрытием. Территорию также планируют озеленить. Кстати, жилье здесь получит и 21 многодетная семья.
Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Кроме этого дома, в Жодино до конца 2020 года введут в эксплуатацию еще два. Там также жилье получат более 50 многодетных семей.
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Новости Беларуси. В Жодино до конца июня введут в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пятиэтажка разместилась в 8-м...
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