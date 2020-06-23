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Как избавиться от крота на участке: эффективные способы изгнания

23.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Крот на дачном участке – гроза грядок, газонов и садов

В одиночку он способен прокладывать тоннели общей протяженностью до 200 метров. Представьте масштабы бедствия, если на территорию мирного дачника посягает дружное семейство этих "зловредных" млекопитающих.

Огородники во все времена вели борьбу с кротом. Из которой, к сожалению, чаще победителем выходит зверек. Однако поводов впадать в уныние нет, считает научный сотрудник ГНУ "Центральный ботанический сад НАН Беларуси" Андрей Зубарев. Он поделился с Interfax.by проверенными не одним поколением дачников методами изгнания крота. Специалисты советуют использовать их в комплексе, чтобы увеличить свои шансы на победу.

Вроде бы и не враг

Следует помнить, что крот  – звено биоценоза, причем значимое, со знаком плюс. Благодаря "копательской" деятельности этого мелкого труженика производится вынос на поверхность богатого перегноем слоя почвы. В результате происходит своего рода перепахивание. Это способствует скорейшему превращению растительных остатков в гумус и прорастанию семян. Кроме того, прорытые норы служат для аэрации почвы.

Кроме того крот, преимущественно питается дождевыми червями. Также немалую долю его рациона составляют насекомые и их личинки, которые охочи до сочных корешков, населяющих урожайные грядки. Растения он подгрызает исключительно по недоразумению.

Так что, вроде бы, крот не такой уж и вредитель, однако не каждый дачник готов спокойно относиться к подрытым грядкам и газонам. 

Как избавиться от крота на участке: эффективные способы изгнания

Никакой пощады

Первая заповедь дачника, ставшего на тропу войны с кротом: плененный враг должен быть уничтожен. Не пытайтесь "переселить" зверька на участок соседей или выпустить на ближайшей лесной опушке. Скорее всего, он все равно вернется в свои пенаты. Ученые установили, что крот способен найти дорогу домой, даже если расстояние до облюбованного им места составляет несколько километров.

Полюбовное расставание

Если вы не готовы к жестким мерам, можете попробовать "уговорить" крота все же сменить место жительства. Для этого используйте тот факт, что у зверька тонкий слух и обоняние.

Невыносимой жизнь крота делают всевозможные приспособления, которые создают шум: трещотки, "гремелки", "свистелки". Эффективны вертушки, в том числе из пустых пластиковых бутылок. Хорошо зарекомендовали себя "стеклянные трели": вибрация и звуки, которые возникают в творческом тандеме ветра и пустых бутылок, закопанных под углом 45 градусов к земле (горлышко остается над поверхностью), сводят зверьков с ума.

Некоторые дачники приобретают ультразвуковые средства отпугивания кротов.

Можно также воспользоваться дурнопахнущими веществами: от нашатыря, нафталина, дегтя и керосина до скисшего молока, селедочных голов и мочи. Некоторые огородники даже прибегают к тухлым яйцам.

Все эти зловония следует помещать в норки крота на границе дачного участка, чтобы отвадить зверька от вашей территории. Затыкать же кротовину посреди газона паклей, смоченной в керосине, не стоит. Вы рискуете на следующее утро обнаружить рядом с полдесятка свежих курганчиков: крот заваливает землей участок с паклей и усиленно вентилирует прилегающую зону.

От посягательств крота на ваш участок защищаться можно еще и красиво. Один из вариантов – украсить территорию рябчиком императорским или "очертить" его границы бобовыми культурами: различными люпинами, декоративными бобами и фасолью. Данные представители флоры ненавистны кроту наравне с керосином.

Однако учтите, что такие "бескровные" методы борьбы часто оказываются малоэффективными, зверек может привыкнуть к дискомфорту, а если и покинет "насиженное гнездо", то вскоре может снова вернуться.

На войне как на войне

Отличными помощниками в борьбе с кротом станут домашние питомцы: собаки или, особенно, кошки. Более того, увлеченная кошка способна успешно патрулировать даже несколько соседних участков. Однако будьте готовы к тому, что четвероногий любимец в пылу охотничьего азарта может нанести ущерб вашим грядкам и клумбам.

Неплохо справляются с кротами кротобойки, кротоловки, капканы, ловушки из рыболовных крючков.

Некоторые дачники предпочитают караулить крота у норы с лопатой наперевес. Чтобы не проморгать жертву, участок кротовьей галереи притаптывают и, заметив присутствие землекопа, быстрым движением лопаты выбрасывают крота вместе с землей на открытый участок (проход между грядами) или в посудину (таз, ведро). 

Как избавиться от крота на участке: эффективные способы изгнания

Следующий, более трудоемкий, но полностью оправдывающий себя способ – ограждение по периметру "свободной от крота" территории листами шифера, жести, линолеума и др. Идеально для этой цели подойдет мелкая металлическая сетка, которая остановит непрошеного зверька, но не будет чинить препятствий для полезных насекомых и червей. Создающий барьер материал должен не только располагаться на глубине минимум 50 см, но и выступать над землей на 15-20 см, чтобы крот не смог преодолеть преграду сверху.

Можно использоваться специальную бытовую химию. Данных средств в магазинах предлагается немало, у каждого свои плюсы и минусы.

Отраву можно прятать в мясной фарш. Но помните, что ваше "угощение" может привлечь и других, вовсе не «вредных» животных, в том числе домашних любимцев.

Рано праздновать победу не стоит

Не спешите предаваться ликованию, если крот все-таки покинул ваш дачный участок. Победа вполне может оказаться временной: разоритель садов, огородов и цветников обычно "обещает вернуться" либо на смену убывшему землекопу приходит собрат.

Не опускайте руки, помните, что если описанные мероприятия проводить системно, методично и "артельно" (всеми членами садового товарищества), то положительные результаты будут ощутимыми и долговечными.

 
 
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Крот на дачном участке – гроза грядок, газонов и садов В одиночку он способен прокладывать тоннели общей протяженностью до 200 метров....
 
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