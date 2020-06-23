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Дарим скидку 50% в водный комплекс на солнечные выходные
Источник материала: Tut.by
У нас есть для вас хорошие новости! Если не сидится дома и вы любите активный отдых, мы вместе с нашими партнерами дарим 50%-ную скидку в водный комплекс в Логойске с 23 по 26 июня. Кликайте на картинку и переходите в наш
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У нас есть для вас хорошие новости! Если не сидится дома и вы любите активный отдых, мы вместе с нашими партнерами дарим 50%-ную скидку в аквапарк с 23 по 26 июня....
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