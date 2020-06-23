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Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

23.06.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Планируется, что 24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве. Он состоится на Красной площади.

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Помимо российских военнослужащих в нем примут участие представители 13 государств, в том числе парадный расчет из Беларуси. Нашу страну представят военнослужащие сводной роты почетного караула.

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

Напомним, руководство России приняло решение перенести мероприятие на 24 июня. Выбор даты не случаен – именно в этот день в 1945-м состоялся исторический парад в честь победы Советского Союза над фашистской Германией. 

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что 24...
 
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