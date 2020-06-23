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Уснул за рулём? В Воложинском районе микроавтобус вылетел в канаву
Источник материала: ОНТ
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. Воложинский район. В пятом часу утра на 91-м километре автодороги Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в кювете оказался микроавтобус.
Кадры с места аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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Спящий водитель удивительным образом не пострадал. А вот его 30-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.
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СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. Воложинский район. В пятом часу утра на 91-м километре автодороги Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в кювете оказался микроавтобус. Кадры...
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