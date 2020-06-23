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Уснул за рулём? В Воложинском районе микроавтобус вылетел в канаву

23.06.2020 19:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уснул за рулём? В Воложинском районе микроавтобус вылетел в канаву

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. Воложинский район. В пятом часу утра на 91-м километре автодороги Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в кювете оказался микроавтобус.

Кадры с места аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   


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Екатерина Сильченко, инспектор ГАИ УВД Минского облисполкома: «32-летний уроженец Украины, управляя автомобилем «Фольксваген LT35D», предварительно, находясь в утомленном состоянии, уснул за рулем. В результате чего автомобиль выехал на встречную полосу движения, затем в левый по ходу движения кювет и опрокинулся в канаву для стока воды».

Спящий водитель удивительным образом не пострадал. А вот его 30-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. Воложинский район. В пятом часу утра на 91-м километре автодороги Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в кювете оказался микроавтобус. Кадры...
 
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