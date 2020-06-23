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Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

23.06.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. За порчу памятников – до 10 лет тюрьмы. Такое наказание теперь грозит вандалам в Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп. Глава Белого дома уполномочил федеральное правительство задерживать каждого, кто портит собственность, включая тех, кто делал это до публикации официального документа.

Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев

Штаты уже почти месяц охвачены массовыми демонстрациями. При этом акции протеста обернулись против собственной истории. По всей стране митингующие крушат памятники, которые долгое время считались национальными символами.

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

Последний пример – инцидент в Вашингтоне. Дебоширы попытались снести статую седьмого американского президента Эндрю Джексона. На скульптуре нацарапали надпись «убийца», затем обвязали ее веревками и начали раскачивать.

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

Чтобы оттеснить бунтующих от монумента, стражи порядка были вынуждены применить силу. В ответ на это, протестующие забросали их камнями и бутылками. Нескольким полицейским понадобилась госпитализация. Агрессивно настроенных демонстрантов задержали.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. За порчу памятников – до 10 лет тюрьмы. Такое наказание теперь грозит вандалам в Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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