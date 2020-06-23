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Михаил Захаров рассказал, зачем сборной нужен канадский вратарь, ставший худшим в КХЛ

23.06.2020 20:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров заявил в интервью «Спорт-кадру», что национальной команде нужен канадский вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Он нужен стране! Потому что у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего вратаря. У него когда-то были хорошие показатели — в „Динамо“ Тэйлор одержал 12 побед подряд (в 2014 году в активе Тэйлора было 9 побед подряд — прим. TUT.BY). Он нам поможет — это однозначно. Как и Паре, и Принс. Джефф Платт помогает молодым, пытается говорить по-русски. Хороший парень. И Ник Бэйлен тоже присылает результаты тестов. Посмотрим, как дальше будет, но ребята помогут однозначно», — сказал Захаров.

Отметим, что 34-летний Тэйлор в прошлом сезоне стал худшим вратарем КХЛ, отразив лишь 86,7% бросков в 20 играх.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров заявил, что национальной команде нужен канадский вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор.
 
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