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Указом Президента Беларуси предусматриваются дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов

23.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Указом Президента Беларуси предусматриваются дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №235 «О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В целях дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков их возведения, указом устанавливается, что проектирование и строительство таких жилых домов будет осуществляться только при условии заключения застройщиками с местными исполнительными и распорядительными органами договоров на реализацию права проектирования и строительства.

В этих договорах будут определены сроки проектирования, строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию, права, обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение принятых на себя обязательств.

Типовая форма договора будет установлена Советом Министров.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №235 «О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов»,...
 
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