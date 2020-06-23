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Президент Беларуси подписал указ о дополнительных условиях возведения многоквартирных домов

23.06.2020 19:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси подписал указ о дополнительных условиях возведения многоквартирных домов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №235 «О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Как отмечается в сообщении, указ был принят с целью дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков возведения домов. В частности, документом устанавливается, что проектирование и строительство жилых домов будет осуществляться только при условии заключения застройщиками с местными исполнительными и распорядительными органами договоров на реализацию права проектирования и строительства.

Этими договорами, среди прочего, будут определяться сроки проектирования строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию, а также права и обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности застройщиков за невыполнение принятых на себя обязательств. 

Отмечается, что типовая форма такого договора будет установлена Совмином.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №235 «О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой...
 
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