«Хотел его забрать в Минск, но он не согласился». Брестчане рассказали Президенту о своём мэре

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О первом Президенте страны в том же Бресте память сохранится и не только в музее пограничной группы. Хотя бы тот же Западный обход – город разгружен и Брестская Библия – достояние нации.





– Западный обход. Лично от себя говорю спасибо. Думаю, Брест тоже скажет спасибо.

– Я хочу сказать пару хороших слов. У нас замечательный мэр города Рогачук Александр Степанович.





– Хотел его забрать в Минск, но он не согласился.

– Я знаю, что он с Кобрина, и он очень много чего для Бреста сделал. Он очень хороший человек. Мы благодарны за 1000-летие города, то, что вы привезли Библию.

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