|
«Хотел его забрать в Минск, но он не согласился». Брестчане рассказали Президенту о своём мэре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О первом Президенте страны в том же Бресте память сохранится и не только в музее пограничной группы. Хотя бы тот же Западный обход – город разгружен и Брестская Библия – достояние нации.
– Западный обход. Лично от себя говорю спасибо. Думаю, Брест тоже скажет спасибо.
– Я хочу сказать пару хороших слов. У нас замечательный мэр города Рогачук Александр Степанович.
– Хотел его забрать в Минск, но он не согласился.
– Я знаю, что он с Кобрина, и он очень много чего для Бреста сделал. Он очень хороший человек. Мы благодарны за 1000-летие города, то, что вы привезли Библию.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О первом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)