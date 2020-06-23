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Спрос на киловатты. Почему белорусы стали больше потреблять электроэнергии?

23.06.2020 22:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спрос на киловатты. Почему белорусы стали больше потреблять электроэнергии?

С момента введения стимулирующих тарифов на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения спрос на киловатты среди населения существенно вырос. Свидетельство тому – резкий рост обращений граждан, чтобы их жильё подключили к электричеству. Как выполняется эта работа? И могут ли дать всем желаемые киловатты? 

В доме, который построил Михаил Голенко, есть вода, электричество и прекрасный вид из окна. Нет только природного газа. И так во всем поселке Балаши Вилейского района.

Спасением Михаил Леонтьевич называет функцию «электродома». Быть кочегаром в век атомной энергетики у пенсионера нет никакого желания. Теперь печь на дровах исключительно в качестве декора. А отопление и горячее водоснабжение поставлено на отдельный электросчетчик.  

Введение стимулирующих тарифов для населения повысило спрос на киловатты. Посыпались десятки тысяч обращений граждан, желающих обогреваться в своих частных домах с помощью электроэнергии. Денис Дятко – один из них.   

После обращения в службу «одно окно», отправляется запрос энергетикам. Те рассчитывают технические возможности местной трансформаторной подстанции и допустимые потери напряжения, чтобы недостачу не почувствовали остальные жители.    

Обычно на рассмотрение технических условий уходит пару недель. Марина Вербицкая дождалась разрешения. Следующий этап для нее – подготовка проекта, монтаж оборудования и присоединение электроустановок жилого дома к электрическим сетям для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Это перспективное направление, но не только для индивидуальной застройки. Первый пилотный многоквартирный электродом был построен в Барановичах. Со временем многоэтажки на электричестве появились в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве. А энергоснабжающие организации вплотную занялись модернизацией электросистемы, составлены дорожные карты.

Протяжённость всех электрических сетей страны составляет около 200 тысяч километров. Если выложить их в одну линию, можно обмотать нашу планету пять раз. Однако все устаревает, и линии электропередач не исключение. Поэтому энергетики поэтапно реконструируют сети. В прошлом году отремонтировано и обновлено порядка 2000 километров.

Объем потребления населением электроэнергии для отопления и водоснабжения увеличился втрое по сравнению с прошлым годом. В стране стали прирастать электродома. А их жители уже оценили удобство новаций, и экономию для собственного кошелька.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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С момента введения стимулирующих тарифов на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения спрос на киловатты среди населения существенно вырос....
 
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