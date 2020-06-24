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В Минске легковушка сбила велосипедиста на пешеходном переходе

24.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске легковушка сбила велосипедиста на пешеходном переходеМинске легковушка сбила велосипедиста на пешеходном переходе" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, автомобиль марки Renault двигался по ул. Ратомской в направлении пр. Победителей и при повороте налево сбил мужчину 1960 года рождения, пересекавшего на велосипеде проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Дорогу мужчина пересекал на зеленый свет светофора. 

В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно...
 
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