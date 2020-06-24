Уткин о Гончаренко: Здравомыслящие люди сейчас гораздо уместнее в Беларуси. Там важные события происходят

Источник материала: Tut.by

Журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале порассуждал о возможном уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА.





— Нельзя не поговорить о ЦСКА. Мне представляется ситуация предрешенной. То, что у Виктора Гончаренко давно расшатались нервы, это, в общем, ясно достаточно уже длительное время. В этом ему можно только посочувствовать. Работа тренера очень и очень стрессовая — я совершенно в этом отношении не иронизирую. Кроме того, вы знаете, здравомыслящие люди сейчас гораздо уместнее в Беларуси, если они белорусы. Там очень важные события происходят.

Так или иначе, но расставание Гончаренко с ЦСКА, в принципе, назрело. Гончаренко не в такую команду приходил работать, которая только теряет игроков, которая не может купить никого, кроме кособоких бразильцев, или ветеранов-бразильцев, или каких-то непонятных исландских детей. Это в общем вряд ли вписывалось в его планы. Для этого нужно искать отдельного тренера с такой именно поставленной задачей

Мне очень интересно, как поработает с ЦСКА Сергей Овчинников. По логике развития ЦСКА, из которого все уходят, но никто не приходит, только на собственные резервы и остается полагаться, — сказал Уткин.



Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, после разгромного домашнего поражения от «Зенита» Виктору стало плохо, на послематчевую пресс-конференцию он не пришел. Позже стало известно , что он не будет готовить команду к следующему матчу.

По информации «Чемпионата», Гончаренко подал в отставку после той игры и сейчас с ним идут переговоры о том, чтобы он остался до конца сезона. Также источники сообщают, что Виктор улетел из Москвы в Беларусь и пока не планирует возвращаться.