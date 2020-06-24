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В Беларуси начались продажи нового Ducati Streetfighter V4

24.06.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Audi Центр Минск», с осени прошлого года занимающийся также реализацией в нашей стране продукции Ducati, сообщил о прибытии в Беларусь главной новинки 2020 года от итальянского бренда — спортбайка Streetfighter V4 и его улучшенной версии V4S.


Напомним, что Streetfighter был признан самым красивым мотоциклом на миланской выставке EICMA, прошедшей осенью 2019 года. Созданные по мотивам Panigale V4, Ducati Streetfighter V4 и V4S лишились обтекаемого пластика и получили новые особенности — измененные настройки двигателя, новейшие электронные системы, более удобную посадку, характерную светодиодную оптику и двойные крылья-винглеты с обеих сторон радиатора, обеспечивающие дополнительную прижимную силу в 28 кг на скорости около 270 км/ч.


Мотоцикл оснащается 1103-кубовым двигателем Desmosedici Stradale, который развивает мощность 208 л.с. при 12 750 об/мин, что всего на 6 «лошадок» меньше, чем у супербайка Panigale V4. При этом максимальный крутящий момент составляет 123 Нм при 11 500 об/мин, что практически не отличается от показателей Panigale V4.


Версия Streetfighter V4S от исходного V4 отличается облегченными коваными колесами (они снижают общий вес мотоцикла на 2 кг) и модернизированной подвеской с возможностью электронной регулировки. Обе версии имеют возможность увеличения мощности до 220 л.с. и крутящего момента до 130 Нм при установке выхлопа Akrapovič.

В Беларуси стоимость Ducati Streetfighter V4 составляет 24 880 евро по курсу, S-версия на 3 тысячи евро дороже.

 
Теги: Минск
 
 
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«Audi Центр Минск», занимающийся также реализацией в нашей стране продукции Ducati, сообщил о прибытии в Беларусь главной новинки 2020 года от итальянского бренда -...
 
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