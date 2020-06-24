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В Беларуси начались продажи нового Ducati Streetfighter V4
Источник материала: Tut.by
«Audi Центр Минск», с осени прошлого года занимающийся также реализацией в нашей стране
Напомним, что Streetfighter был признан самым красивым мотоциклом на миланской выставке
Мотоцикл оснащается 1103-кубовым двигателем Desmosedici Stradale, который развивает мощность 208 л.с. при 12 750 об/мин, что всего на 6 «лошадок» меньше, чем у супербайка Panigale V4. При этом максимальный крутящий момент составляет 123 Нм при 11 500 об/мин, что практически не отличается от показателей Panigale V4.
Версия Streetfighter V4S от исходного V4 отличается облегченными коваными колесами (они снижают общий вес мотоцикла на 2 кг) и модернизированной подвеской с возможностью электронной регулировки. Обе версии имеют возможность увеличения мощности до 220 л.с. и крутящего момента до 130 Нм при установке выхлопа Akrapovič.
В Беларуси стоимость Ducati Streetfighter V4 составляет 24 880 евро по курсу, S-версия на 3 тысячи евро дороже.
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