5 продуктов, которыми можно легко отравиться в жару

Источник материала: ОНТ

Всем известно, что в жаркую погоду еда портится гораздо быстрее. Но с некоторыми из продуктов следует быть ещё более осторожными.

Суши

Из-за того, что блюда японской кухни обычно готовятся из сырой рыбы, они портятся моментально. С особой осторожностью следует относиться к доставке.

Мясо и рыба

Если данные виды продуктов находятся на открытом воздухе, то они очень сильно привлекают мух. Последние в свою очередь являются переносчиками опасных бактерий.

Салаты с майонезом

Из-за того, что салат обычно состоит их необработанных и сырых продуктов, он легко становится средой для размножения бактерий. А если его заправить майонезом, то он ускорит рост числа таких бактерий, как стафилококк.

Вареная колбаса

Запонмите, что срок её годности после вскрытия упаковки составляет не более 12 часов. Колбаса относится к скоропортящимся продуктам.

Квас

Наш любимый летний напиток, которым мы предпочитаем утолять жажду во время знойной жары, оказывается, что может представлять опасность при нарушении условий хранения. Запомните, что квасу присуще свойство брожения. В жару отдавайте предпочтение безопасной бутилированной воде, сообщает Goodhouse.ru.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram