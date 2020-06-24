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5 продуктов, которыми можно легко отравиться в жару

24.06.2020 09:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 продуктов, которыми можно легко отравиться в жару

Всем известно, что в жаркую погоду еда портится гораздо быстрее. Но с некоторыми из продуктов следует быть ещё более осторожными. 

  • Суши

Из-за того, что блюда японской кухни обычно готовятся из сырой рыбы, они портятся моментально. С особой осторожностью следует относиться к доставке.

  • Мясо и рыба

Если данные виды продуктов находятся на открытом воздухе, то они очень сильно привлекают мух. Последние в свою очередь являются переносчиками опасных бактерий. 

  • Салаты с майонезом

Из-за того, что салат обычно состоит их необработанных и сырых продуктов, он легко становится средой для размножения бактерий. А если его заправить майонезом, то он ускорит рост числа таких бактерий, как стафилококк. 

  • Вареная колбаса

Запонмите, что срок её годности после вскрытия упаковки составляет не более 12 часов. Колбаса относится к скоропортящимся продуктам. 

  • Квас

Наш любимый летний напиток, которым мы предпочитаем утолять жажду во время знойной жары, оказывается, что может представлять опасность при нарушении условий хранения. Запомните, что квасу присуще свойство брожения. В жару отдавайте предпочтение безопасной бутилированной воде, сообщает Goodhouse.ru.

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Всем известно, что в жаркую погоду еда портится гораздо быстрее. Но с некоторыми из продуктов следует быть ещё более осторожными.  Суши Из-за того, что блюда...
 
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