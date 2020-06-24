ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Теперь и универсал: представлен обновленный Volkswagen Arteon

24.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Представленный в 2017 году лифтбек Arteon в настоящее время является флагманской моделью Volkswagen, которая теперь обзавелась семейством — одновременно с плановым обновлением немцы показали версию в кузове универсал.


Собственно, рестайлинг Arteon никаких откровений не принес — у машины стало больше хромированных элементов, изменилось оформление задних фонарей, появился новый элемент диффузора, а решетка радиатора приукрашена световой полоской, соединяющей фары. А главное новшество это, конечно же, грузопассажирская модификация Arteon, получившая обозначение Shooting Brake.


При сложенных сиденьях заднего ряда объем багажника у «купеобразного» универсала равен 1632 л — на 75 л больше, чем у лифтбека (длина обеих версией составляет 4,86 м), но универсал Passat Variant все равно вместительнее. Стандартный объем грузового отсека у лифтбека и универсала практически идентичны — 563 л и 565 л.


В салоне Arteon — новый руль с сенсорными панелями и «реорганизованные» передняя панель и центральная консоль с новым блоком управления «климатом». Улучшенная медиасистема MIB3, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto — с тачскрином диагональю 8 или 9,2 дюйма (в зависимости от версии), виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым экраном предусмотрена уже «в базе».


Среди опций — беспроводная зарядка смартфона, атмосферная подсветка салона и 700-ваттная аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками. Работающий на скорости до 210 км/ч шоссейный автопилот Travel Assist перекочевал на Arteon с обновленного Passat.


В моторной гамме Arteon появилась версия eHybrid с «подзаряжаемой» гибридной установкой, состоящей из 1,4-литровой «четверки» TSI (156 л.с.), 6-ступенчатого «робота» и электромотора — суммарная отдача установки составляет 218 л.с. Дальность хода Arteon eHybrid на электротяге — около 50 км.


150-сильная «четверка» 1.5 TSI из гаммы убрана, но у Arteon по-прежнему доступен с тремя бензиновыми моторами. Это слегка модернизированный агрегат 2.0 TSI (190 и 280 л.с.), компанию которому теперь составляет новый топовый двигатель EA288 Evo4, который устанавливается на «разогретые» R-версии Arteon — с 320 л.с. и 420 Нм тяги. В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» и полный привод, а внешне Arteon R и Arteon Shooting Brake R можно отличить в первую очередь по увеличенным воздухозаборникам в переднем бампере, 20-дюймовым колесам и квартету выхлопных патрубков.


Наконец, Arteon получил и новые дизеля с отдачей 150 и 200 л.с. — оба объемом 2 л и с технологией Twin Dosing, о которой можно узнать тут.


У европейских дилеров обновленный Arteon появится в октябре — цены в Volkswagen озвучат ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представленный в 2017 году литфбек Arteon в настоящее время является флагманской моделью Volkswagen, которая теперь обзавелась семейством - одновременно с плановым...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Партизанском проспекте водителю Audi стало плохо за рулем, и он врезался в дерево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика