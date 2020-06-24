Теперь и универсал: представлен обновленный Volkswagen Arteon

Источник материала: Tut.by

Представленный в 2017 году лифтбек Arteon в настоящее время является флагманской моделью Volkswagen, которая теперь обзавелась семейством — одновременно с плановым обновлением немцы показали версию в кузове универсал.





Собственно, рестайлинг Arteon никаких откровений не принес — у машины стало больше хромированных элементов, изменилось оформление задних фонарей, появился новый элемент диффузора, а решетка радиатора приукрашена световой полоской, соединяющей фары. А главное новшество это, конечно же, грузопассажирская модификация Arteon, получившая обозначение Shooting Brake.





При сложенных сиденьях заднего ряда объем багажника у «купеобразного» универсала равен 1632 л — на 75 л больше, чем у лифтбека (длина обеих версией составляет 4,86 м), но универсал Passat Variant все равно вместительнее. Стандартный объем грузового отсека у лифтбека и универсала практически идентичны — 563 л и 565 л.





В салоне Arteon — новый руль с сенсорными панелями и «реорганизованные» передняя панель и центральная консоль с новым блоком управления «климатом». Улучшенная медиасистема MIB3, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto — с тачскрином диагональю 8 или 9,2 дюйма (в зависимости от версии), виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым экраном предусмотрена уже «в базе».





Среди опций — беспроводная зарядка смартфона, атмосферная подсветка салона и 700-ваттная аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками. Работающий на скорости до 210 км/ч шоссейный автопилот Travel Assist перекочевал на Arteon с обновленного Passat .





В моторной гамме Arteon появилась версия eHybrid с «подзаряжаемой» гибридной установкой, состоящей из 1,4-литровой «четверки» TSI (156 л.с.), 6-ступенчатого «робота» и электромотора — суммарная отдача установки составляет 218 л.с. Дальность хода Arteon eHybrid на электротяге — около 50 км.





150-сильная «четверка» 1.5 TSI из гаммы убрана, но у Arteon по-прежнему доступен с тремя бензиновыми моторами. Это слегка модернизированный агрегат 2.0 TSI (190 и 280 л.с.), компанию которому теперь составляет новый топовый двигатель EA288 Evo4, который устанавливается на «разогретые» R-версии Arteon — с 320 л.с. и 420 Нм тяги. В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» и полный привод, а внешне Arteon R и Arteon Shooting Brake R можно отличить в первую очередь по увеличенным воздухозаборникам в переднем бампере, 20-дюймовым колесам и квартету выхлопных патрубков.





Наконец, Arteon получил и новые дизеля с отдачей 150 и 200 л.с. — оба объемом 2 л и с технологией Twin Dosing, о которой можно узнать тут .





У европейских дилеров обновленный Arteon появится в октябре — цены в Volkswagen озвучат ближе к моменту рыночного дебюта.