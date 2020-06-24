Реставратор чистил ценную копию картины «Непорочное зачатие» и случайно её уничтожил

Источник материала: KYKY

Реставратор мебели из испанской Валенсии взял и фактически уничтожил копию картины «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо.

К реставратору обратился частный коллекционер. Он выложил 1,2 тысячи евро за то, чтобы тот почистил полотно, на котором изображена Дева Мария. Но процесс как-то не задался. Лицо Мадонны стало похожим на детский рисунок, а две попытки восстановить картинку ни к чему не привели. В итоге ее раздосадованный владелец был вынужден обратиться к другому специалисту, который теперь пытается реанимировать пострадавшее произведение искусства.

The original is on the left. The two attempts at 'restoring' it are on the right. Ouch.

'Experts call for regulation after latest botched art restoration in Spain: Immaculate Conception painting by Murillo reportedly cleaned by furniture restorer.' https://t.co/t3kAIZYnNS pic.twitter.com/m8Kabrt7Qu — Mark Rees (@reviewwales) June 22, 2020

Испанские специалисты уже требуют ужесточить законы, чтобы реставрацию доверяли только специалистам. Мораль: за реставрацией следует идти к настоящим профессионалам, а не просто к желающим подзаработать. Или профанам.