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Реставратор чистил ценную копию картины «Непорочное зачатие» и случайно её уничтожил
Источник материала: KYKY>
Реставратор мебели из испанской Валенсии взял и фактически
К реставратору обратился частный коллекционер. Он выложил 1,2 тысячи евро за то, чтобы тот почистил полотно, на котором изображена Дева Мария. Но процесс как-то не задался. Лицо Мадонны стало похожим на детский рисунок, а две попытки восстановить картинку ни к чему не привели. В итоге ее раздосадованный владелец был вынужден обратиться к другому специалисту, который теперь пытается реанимировать пострадавшее произведение искусства.
Испанские специалисты уже требуют ужесточить законы, чтобы реставрацию доверяли только специалистам. Мораль: за реставрацией следует идти к настоящим профессионалам, а не просто к желающим подзаработать. Или профанам.
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Реставратор мебели из испанской Валенсии взял и фактически уничтожил копию картины «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана...
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