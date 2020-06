Реставратор чистил ценную копию картины «Непорочное зачатие» и случайно её уничтожил

Источник материала: KYKY

Реставратор мебели из испанской Валенсии взял и фактически уничтожил копию картины «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо.

К реставратору обратился частный коллекционер. Он выложил 1,2 тысячи евро за то, чтобы тот почистил полотно, на котором изображена Дева Мария. Но процесс как-то не задался. Лицо Мадонны стало похожим на детский рисунок, а две попытки восстановить картинку ни к чему не привели. В итоге ее раздосадованный владелец был вынужден обратиться к другому специалисту, который теперь пытается реанимировать пострадавшее произведение искусства.