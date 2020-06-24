25 июня стартует ЦТ – правила и рекомендации

Источник материала: Горецкий вестник

Завтра стартует централизованное тестирование. Первым для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку.





В этом году для прохождения ЦТ по русскому языку и математике, как самых массовых, выделено по два дня: 26-27 июня и 1-2 июля.

По графику обществоведение можно сдать 29 июня, биологию — 4 июля. ЦТ по иностранным языкам — 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, Всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Потоки абитуриентов, которые будут сдавать ЦТ в БРУ, будут разделены по двум корпусам. Корпус и аудиторию, в которой конкретный человек будет проходить тестирование можно узнать на сайте Регионального центра тестирования БРУ. Номер аудитории на ЦТ можно узнать по номеру документа, удостоверяющему личность, который был предъявлен при регистрации. Информация о номере аудитории для каждого предмета будет доступна на этой странице только в день проведения централизованного тестирования по конкретному учебному предмету.

Также специалисты напоминают о необходимости своевременного прибытия к пунктам тестирования (начало в 11 часов). Абитуриентам нужно не забыть паспорт, пропуск и ручку гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета. Рекомендуется соблюдать деловой стиль одежды.

Пункты проведения ЦТ обеспечены средствами для дезинфекции рук, рассаживаются абитуриенты с соблюдением требований социального дистанцирования, разрешается использование масок. При этом на этапе идентификации личности маску потребуется снять.

В Могилевской области под руководством Регионального центра тестирования работают шесть пунктов

Пункт тестирования Адрес Телефон Региональный центр тестирования

Белорусско-Российского университета Могилев,

пр. Мира, 43, к.221 (8-0222) 25-36-03 Могилевский государственный университет продовольствия Могилев,

пр. Шмидта, 3, к100а (8-0222) 65-33-30, 64-81-37 Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова Могилев,

ул. Космонавтов, 1, к.201 (8-0222) 28-41-11 Бобруйский государственный автотранспортный колледж Бобруйск,

ул. Интернациональная, 48, к.1 (8-0225) 72-04-49, 75-19-85, 75-21-48, 70-96-07 Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж Бобруйск,

ул. Интернациональная, 46 (8-0225) 75-21-41 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия Горки,

ул. Мичурина, 13, к.708 (8-02233) 5-94-65 Климовичский государственный аграрный колледж Климовичи,

ул. Ленина, 11, к.106 (8-02244) 5-78-29