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25 июня стартует ЦТ – правила и рекомендации
24.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Завтра стартует централизованное тестирование. Первым для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку.
В этом году для прохождения ЦТ по русскому языку и математике, как самых массовых, выделено по два дня: 26-27 июня и 1-2 июля.
По графику обществоведение можно сдать 29 июня, биологию — 4 июля. ЦТ по иностранным языкам — 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, Всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.
Потоки абитуриентов, которые будут сдавать ЦТ в БРУ, будут разделены по двум корпусам. Корпус и аудиторию, в которой конкретный человек будет проходить тестирование можно узнать
Также специалисты напоминают о необходимости своевременного прибытия к пунктам тестирования (начало в 11 часов). Абитуриентам нужно не забыть паспорт, пропуск и ручку гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета. Рекомендуется соблюдать деловой стиль одежды.
Пункты проведения ЦТ обеспечены средствами для дезинфекции рук, рассаживаются абитуриенты с соблюдением требований социального дистанцирования, разрешается использование масок. При этом на этапе идентификации личности маску потребуется снять.
В Могилевской области под руководством Регионального центра тестирования работают шесть пунктов
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Завтра стартует централизованное тестирование. Первым для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку. В этом году для прохождения ЦТ по русскому...
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