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С какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тема становления белорусской государственности и формирования страны в нынешних границах. Об этом говорили эксперты в программе «В обстановке мира».
С какого момента историки ведут отсчет белорусской государственности? Как сегодня оценивают итоги Рижского мирного договора и о последствиях какого события все еще спорят белорусские и зарубежные ученые.
И расскажем, почему нельзя молчать о своей исторической правде.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
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С какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Тема становления белорусской государственности и формирования страны в нынешних границах. Об этом говорили эксперты в программе «В обстановке...
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