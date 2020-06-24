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Строить жилье станет сложнее: застройщикам поставили новые условия
Источник материала: Myfin
Как отмечено в комментарии, документ направлен на дополнительное стимулирование застройщиков к выполнению обязательств при строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков их возведения.
«Указом устанавливается,
что проектирование и строительство
таких жилых домов будет осуществляться
только при условии заключения застройщиками
с местными исполнительными и
распорядительными органами договоров
на реализацию права проектирования и
строительства», - сказано в сообщении.
Что это значит?
В этих договорах будут определены сроки проектирования, строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию, права, обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение принятых на себя обязательств.
Типовая форма договора будет установлена Советом Министров.
Источник: Myfin.by
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