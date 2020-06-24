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Строить жилье станет сложнее: застройщикам поставили новые условия

24.06.2020 11:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как отмечено в комментарии, документ направлен на дополнительное стимулирование застройщиков к выполнению обязательств при строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков их возведения.

«Указом устанавливается, что проектирование и строительство таких жилых домов будет осуществляться только при условии заключения застройщиками с местными исполнительными и распорядительными органами договоров на реализацию права проектирования и строительства», - сказано в сообщении.

Что это значит?

В этих договорах будут определены сроки проектирования, строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию, права, обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение принятых на себя обязательств.

Типовая форма договора будет установлена Советом Министров.

Источник: Myfin.by
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 23 июня подписал Указ 235 О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов . Об этом сообщает...
 
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