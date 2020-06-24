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В Гомеле 23-летнего рабочего придавило железобетонной плитой на стройке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле на стройке железобетонная плита придавила рабочего.
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Работники ОАО «Строительно-монтажный трест №27» извлекли пострадавшего из-под плиты при помощи башенного крана.
Работники МЧС положили мужчину на жесткие носилки, спустили с четвертого этажа и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.
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Новости Беларуси. В Гомеле на стройке железобетонная плита придавила рабочего. По информации МЧС, происшествие случилось утром 23 июня. 23-летнего...
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