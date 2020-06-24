Рак и молоко. Врач рассказал, есть ли связь

Источник материала: ОНТ

Может ли молоко повлиять на развитие онкологии, рассказал испанский врач-диетолог Айтор Санчес. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, содержащейся в книге профессора Колина Кэмпбелла "Китайское исследование", возникновению онкологических заболеваний способствует именно белок козеин.

Однако, по словам Санчеса, делать такие выводы нельзя, основываясь только лишь на свойствах одного белка. Ведь молочные продукты содержат не только казеин.

Специалист подтвердил, что на сегодняшний день существуют исследования, согласно которым необходимо минимизировать употребление молочных продуктов из-за их способности провоцировать развитие рака.

Фото: Девушка болеет, © Автор Фотобанк

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