ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рак и молоко. Врач рассказал, есть ли связь

24.06.2020 11:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Рак и молоко. Врач рассказал, есть ли связь

Может ли молоко повлиять на развитие онкологии, рассказал испанский врач-диетолог Айтор Санчес. Об этом сообщает РИА Новости. 

Согласно информации, содержащейся в книге профессора Колина Кэмпбелла "Китайское исследование", возникновению онкологических заболеваний способствует именно белок козеин. 

Однако, по словам Санчеса, делать такие выводы нельзя, основываясь только лишь на свойствах одного белка. Ведь молочные продукты содержат не только казеин. 

Специалист подтвердил, что на сегодняшний день существуют исследования, согласно которым необходимо минимизировать употребление молочных продуктов из-за их способности провоцировать развитие рака. 

Фото: Девушка болеет, © Автор Фотобанк 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Может ли молоко повлиять на развитие онкологии, рассказал испанский врач-диетолог Айтор Санчес. Об этом сообщает РИА Новости.  Согласно информации, содержащейся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследователи рассказали, что скрывает обратная сторона Луны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика