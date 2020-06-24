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Детёнышей амурских леопардов показали в зоопарке Сан-Диего
Источник материала: СТВ
Новости США. Двух детёнышей амурских леопардов представили публике в американском зоопарке Сан-Диего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышам почти два месяца. Они здоровы и уже активно исследуют окружающий мир.
Под пристальным присмотром мамы бегают, играют и пытаются вскарабкаться на деревья. Имена детёнышам сотрудники зоопарка ещё не придумали, так как пока неизвестен пол малышей.
Амурский леопард – самый редкий представитель семейства кошачьих. В дикой природе их осталось всего около 100 особей.
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Новости США. Двух детёнышей амурских леопардов представили публике в американском зоопарке Сан-Диего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышам...
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