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Детская железная дорога 9 июля откроет 65-й юбилейный сезон

24.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Детская железная дорога 9 июля откроет 65-й юбилейный сезон

Детская железная дорога имени Константина Заслонова 9 июля откроет 65-й юбилейный сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Первый поезд «Столичный экспресс» отправится с перрона станции Заслоново 9 июля в 11.00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту: от ст.Заслоново через ст.Пионерская до ст.Сосновый Бор и обратно.

В летнем сезоне поезд будет курсировать по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.09 и совершать четыре рейса (в 11.00, 11.38, 12.57 и 13.35), а по субботам и воскресеньям — с 11.00 до 16.04 и делать шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52 и 15.31).

В сентябре совершить путешествие на «Столичном экспрессе» можно будет по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.04. Поезд будет делать шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31). Завершится сезон 20 сентября.

Новинкой 65-го юбилейного сезона стала возможность приобрести билеты на поезд «Столичный экспресс» через интернет-сервис по продаже билетов ByCard. Также их можно купить в кассе на вокзале станции Заслоново Детской железной дороги по адресу: пр.Независимости, 86. Стоимость проезда составит Br4.

«Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде «Столичный экспресс» предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня ежечасно будет проводиться санитарная обработка подвижного состава», — подчеркнули в пресс-центре.

Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону 8 (017) 237-65-75 и на сайте Минского отделения БЖД minsk.rw.by.

https://www.belta.by

 
 
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Детская железная дорога имени Константина Заслонова 9 июля откроет 65-й юбилейный сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. Первый поезд «Столичный экспресс»...
 
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