Начальник «Динамо-Молодечно»: Несанкционированные митинги и все остальное я понять не могу

Источник материала: Tut.by

Старший тренер и начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник в интервью belarushockey.com поделился мнением о политической ситуации в стране.



Фото: belarushockey.com

— У каждого есть право девятого августа прийти и проголосовать на выборах президента. То, что происходит сейчас, в частности, несанкционированные митинги и все остальное, я понять не могу.

У меня тоже есть дети, я сам уже немолодой человек, у жены родители еще живые. Мое личное мнение по этому поводу неоднозначное, но оно есть. У каждого есть право проголосовать, и нужно действовать в рамках закона. Если кто-то хочет выразить свое мнение, то его нужно выражать законно, не провоцируя при этом власть на ответные действия.

Милиция, может, где-то, с точки зрения митингующих, выступает не совсем уравновешенно, но они имеют на это право, в стране все должно быть правильно и организованно. Хотите митинговать, сделайте заявку и действуйте. Но то, что сейчас устраивают…

Лично я попал в не очень приятную ситуацию, когда не смог проехать туда, куда мне нужно. Когда люди ехали по дороге и мне предъявляли претензии, почему я не сигналил, это было просто смешно. Эта ситуация очень сильно заботит. У меня мнение одно: в стране должен быть порядок. И в республике существуют компетентные органы, которые его поддерживают, они будут это делать. А кому это нравится или нет, это уже другой разговор.

— Многие спортсмены считаются привилегированными, в том числе и вы, как человек близкий к спорту. Вы поэтому так говорите?

— Что значит привилегированный? Бред полный. Может спортсмены находятся немного в более лучших условиях, чем врачи и учителя, с этим согласен. Но той огромной пропасти между спортсменами и простыми людьми, о которой так много говорят, попросту нет.

Есть профессионалы, которые зарабатывают огромные деньги, но они делают это не в нашей стране. Если у нас и есть спортсмены высокого уровня, которые будут зарабатывать миллионы, то они будут зарабатывать не в нашей стране, а за границей. Это профессионалы очень высокого уровня, и они доказали своей работой, что достойны таких денег. У нас в «Динамо-Молодечно» средняя заработная плата в 1400—1500 рублей. Это немало, но это не те деньги, когда спортсмены купаются в шампанском, — сказал Мельник