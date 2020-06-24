Землетрясение в Мексике: как минимум 6 человек погибли

Источник материала: ОНТ

В Мексике жертвами землетрясения стали, по меньшей мере, шесть человек, ещё четверо ранены.

Разрушены пол-тысячи домов, 15 медицинских центров и автодороги. Стихия нанесла ущерб полсотне муниципалитетов, толчки ощущались и в Мехико. Самые сильные произошли накануне вечером. После сейсмологи зафиксировали ещё около 450 афтершоков. Спасатели разбирают завалы.

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