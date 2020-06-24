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В Кобрине легковушка оказалась в мелиоративной канаве
24.06.2020 12:47 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 23 июня около трех часов дня.
По предварительной информации: житель Кобрина, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался по новому мосту. Осуществляя маневр левого поворота на улицу Советская, водитель не учел состояние дорожного покрытия и техническое состояние транспортного средства, не справился с управлением, выехал на тротуар, а затем оказался в мелиоративной канаве. В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. «Ауди» с помощью эвакуатора была доставлена владельцу.
В отношении водителя составлен административный материал за нарушение пункта 87
Госавтоинспекция области призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Помните, что проезд перекрестков является проездом аварийно-опасных участков дорог, на которых каждому водителю следует проявлять повышенную сконцентрированность.
Перед осуществлением любого маневра водитель должен убедиться в его безопасности для себя и других участников дорожного движения. При выборе скорости движения помните, что она должна быть безопасна, а также соответствовать погодным условиям и состоянию проезжей части.
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Дорожная авария произошла 23 июня около трех часов дня. По предварительной информации: житель Кобрина, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался...
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