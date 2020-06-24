В Кобрине легковушка оказалась в мелиоративной канаве

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 23 июня около трех часов дня.





По предварительной информации: житель Кобрина, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался по новому мосту. Осуществляя маневр левого поворота на улицу Советская, водитель не учел состояние дорожного покрытия и техническое состояние транспортного средства, не справился с управлением, выехал на тротуар, а затем оказался в мелиоративной канаве. В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. «Ауди» с помощью эвакуатора была доставлена владельцу.





В отношении водителя составлен административный материал за нарушение пункта 87 ПДД Республики Беларусь.





Госавтоинспекция области призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Помните, что проезд перекрестков является проездом аварийно-опасных участков дорог, на которых каждому водителю следует проявлять повышенную сконцентрированность.





Перед осуществлением любого маневра водитель должен убедиться в его безопасности для себя и других участников дорожного движения. При выборе скорости движения помните, что она должна быть безопасна, а также соответствовать погодным условиям и состоянию проезжей части.

видео происшествия с камеры по ссылке