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Пресс-конференция «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье»
24.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
25 июня в 11.00 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия собирает друзей –2020».
В мероприятии примут участие заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета В.А.Малашко, заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета В.В.Брежезинский, представители Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП «Дом прессы» по ссылке , также будет возможность просмотреть видеозапись по итогам мероприятия.
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25 июня в 11.00 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия...
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