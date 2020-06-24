Пресс-конференция «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье»

Источник материала: Горецкий вестник

25 июня в 11.00 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия собирает друзей –2020».

В мероприятии примут участие заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета В.А.Малашко, заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета В.В.Брежезинский, представители Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП «Дом прессы» по ссылке , также будет возможность просмотреть видеозапись по итогам мероприятия.

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