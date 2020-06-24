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Обновлен перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей. Их стало больше

24.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале Министерства обороны Республики Беларуси появилось сообщение, что обновлен перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло

«Обновлен перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей. Изменения описаны в постановлении № 14 от 1 июня. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он вступает в силу после опубликования», — говорится в сообщении.

По этой ссылке вы можете узнать координаты 381 зоны, в которых запрещены полеты авиамоделей. Судя по ним, одна новая зона появилась возле мемориального комплекса «Курган Славы», а зона возле Военной академии «подтянулась» к проспекту. Плюс для полетов авиамоделей «закрыли» воинские части, арсеналы и тому подобное.

В Telegram-канале «Авиамодели и БЛА в Беларуси» говорится, что постановление вступит в действие с 25 июня. «К сожалению, из-за возникших разногласий с одним из госорганов (и это не Минобороны, и не Минтранс), перечень не удалось дополнить столбцом, содержащим информацию о том, в интересах какого госоргана (организации) установлена та, или иная зона. Способ донести данную информацию до сведения будет обязательно найден», — добавляет канал.

С завтрашнего дня, то есть, с 25 июня, визуализация обновленного перечня зон будет доступна здесь.

 
 
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