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Начальник «Динамо-Молодечно» высказался о политической ситуации в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Старший тренер и начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник признался, что не понимает несанкционированные митинги в Беларуси. Об этом он
Он пояснил, что свою позицию можно выразить, придя на участки для голосования на президентских выборах 9 августа.
Тренер также рассказал о неприятной ситуации, в которую попал из-за подобных несанкционированных митингов, отметив, что хотел бы, чтобы люди все-таки соблюдали порядок в стране.
Кроме того, у тренера спросили, не продиктованы ли его слова тем, что многие спортсмены в Беларуси считаются привилегированными. На это он ответил, что никакой пропасти между спортсменами и обычными белорусами в республике нет.
Фото: vk.com
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Старший тренер и начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник признался, что не понимает несанкционированные митинги в Беларуси. Об этом он рассказал в...
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