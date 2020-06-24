Начальник «Динамо-Молодечно» высказался о политической ситуации в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Старший тренер и начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник признался, что не понимает несанкционированные митинги в Беларуси. Об этом он рассказал в интервью сайту belarushockey.com.

Он пояснил, что свою позицию можно выразить, придя на участки для голосования на президентских выборах 9 августа.

Тренер также рассказал о неприятной ситуации, в которую попал из-за подобных несанкционированных митингов, отметив, что хотел бы, чтобы люди все-таки соблюдали порядок в стране.

Кроме того, у тренера спросили, не продиктованы ли его слова тем, что многие спортсмены в Беларуси считаются привилегированными. На это он ответил, что никакой пропасти между спортсменами и обычными белорусами в республике нет.

Фото: vk.com

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