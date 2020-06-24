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С 1 июля в Беларуси дорожают некоторые сигареты. Также в продаже появятся новые марки

24.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июля в Беларуси на 5−10 копеек подорожают некоторые марки сигарет. Это касается как белорусской, так и импортной продукции. Кроме того, в продаже появятся новые бренды. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 июля цены на некоторую продукцию повышает Гродненская табачная фабрика «Неман». Так, сигареты Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure подорожают с 2,30 до 2,40 рублей, Kent Blue, Kent Navy Blue, Kent Silver и Kent White — с 3,40 до 3,50 рублей, Kent Switch — с 3,45 до 3,55 рублей, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver, Kent Mix Purple Fresh и Kent Mix Red Breeze — с 3,30 до 3,4 рубля.

Также повысятся цены на сигареты Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe, Vogue La Cigarette Bleue, Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe — с 3,95 до 4 рублей.

Также подорожают сигареты производства ООО «Табак-Инвест». Winston Super Slims Blue и Winston Super Slims Silver повысятся в цене с 3,55 до 3,60 рублей, Sobranie Blue и Sobranie Gold — с 3,75 до 3,80 рублей, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Blacks и Sobranie Evolve — с 3,5 до 3,55 рублей, Sobranie Evolve Gold — с 3,45 до 3,55 рублей, Sobranie Caster — с 3,4 до 3,45 рублей.

Также в продаже появятся новые марки сигарет производства «Табак-Инвест». Это Winston Compact Special Blue (2,89 рублей) и Winston Compact Dream Mix (2,8 рубля).

Также с 1 июля подорожают некоторые импортные сигареты, ввозимые государственным предприятием «Беларусьторг». Например, вырастут в цене марки Vogue LA CIGARETTE LILAS, Vogue LA CIGARETTE MENTHE — с 3,95 до 4 рублей, DUNHILL FINE CUT BLUE, DUNHILL FINE CUT GOLD — с 3,85 до 3,9 рубля, Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition — с 2,3 до 2,35 рублей.

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Подорожание коснется как сигарет белорусского производства, так и импортных.
 
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