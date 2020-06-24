Банк Дабрабыт будет обслуживать малый бизнес за рубль в месяц

Источник материала: Myfin

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Льготные условия действуют на семи пакетах банковского обслуживания, которые рассчитаны на бизнесы с разным оборотом. Их предлагают уже при открытии счета в банке.

«В зависимости от количества среднемесячных платежей и объема потребляемых услуг предприятия малого бизнеса тратят на расчетно-кассовое обслуживание в среднем от 20 до 100 рублей в месяц. Сейчас эти деньги можно сэкономить и пустить в дело, что мы и предлагаем. Особенно полезной такая мера будет для тех, кто недавно столкнулся со снижением количества покупателей: владельцам кафе, ресторанов, салонов красоты и фитнес-центров», – пояснили в Банке Дабрабыт.

На льготных условиях можно открывать и обслуживать счета в белорусских рублях и в иностранной валюте, заводить и пользоваться дебетовой карточкой. На них отсутствует плата за использование мобильного и интернет-банка. Предусмотрен также доступ к торговой онлайн-площадке, где можно менять валюту по самому актуальному курсу.

Некоторые бизнес-пакеты также позволяют бесплатно проверять контрагентов в базах данных Беларуси и России. При обслуживании на максимальном тарифе «Бизнес: оптимальный control» можно отправлять до 40 таких запросов в месяц без дополнительной платы.

Подключить пакет с банковским обслуживанием за 1 рубль можно в Банке Дабрабыт до конца сентября, а пользоваться льготами – до 1 января 2021 года.

Что это значит?

Представители малого бизнеса, ИП за счет предоставленных банком льгот смогут сэкономить средства и использовать их на решение проблем, связанных с пандемией, на то, чтобы сохранить свой бизнес.