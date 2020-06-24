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Банк Дабрабыт будет обслуживать малый бизнес за рубль в месяц
Источник материала: Myfin
Льготные условия действуют на семи пакетах банковского обслуживания, которые рассчитаны на бизнесы с разным оборотом. Их предлагают уже при открытии счета в банке.
«В зависимости от количества среднемесячных платежей и объема потребляемых услуг предприятия малого бизнеса тратят на расчетно-кассовое обслуживание в среднем от 20 до 100 рублей в месяц. Сейчас эти деньги можно сэкономить и пустить в дело, что мы и предлагаем. Особенно полезной такая мера будет для тех, кто недавно столкнулся со снижением количества покупателей: владельцам кафе, ресторанов, салонов красоты и фитнес-центров», – пояснили в Банке Дабрабыт.
На
льготных условиях можно открывать и
обслуживать счета в белорусских рублях
и в иностранной валюте, заводить и
пользоваться дебетовой карточкой. На
них отсутствует плата за использование
мобильного и интернет-банка. Предусмотрен
также доступ к торговой онлайн-площадке,
где можно менять
Некоторые бизнес-пакеты также позволяют бесплатно проверять контрагентов в базах данных Беларуси и России. При обслуживании на максимальном тарифе «Бизнес: оптимальный control» можно отправлять до 40 таких запросов в месяц без дополнительной платы.
Подключить пакет с банковским обслуживанием за 1 рубль можно в Банке Дабрабыт до конца сентября, а пользоваться льготами – до 1 января 2021 года.
Что это значит?
Представители малого бизнеса, ИП за счет предоставленных банком льгот смогут сэкономить средства и использовать их на решение проблем, связанных с пандемией, на то, чтобы сохранить свой бизнес.
Источник: Myfin.by
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Банк Дабрабыт запустил меры по поддержке малого бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть счет в банке и обслуживаться до конца...
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