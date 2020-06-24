|
В МВД объяснили задержания на проспекте Машерова в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Милиция проводит проверку по факту сообщений о массовой драке и повреждении автомобиля на проспекте Машерова в Минске. Накануне там были задержаны несколько человек, сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД столицы.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия, начат административный процесс в отношении еще нескольких человек.
Фото: sb.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция проводит проверку по факту сообщений о массовой драке и повреждении автомобиля на проспекте Машерова в Минске. Накануне там были задержаны несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)