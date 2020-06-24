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В МВД объяснили задержания на проспекте Машерова в Минске

24.06.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МВД объяснили задержания на проспекте Машерова в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Милиция проводит проверку по факту сообщений о массовой драке и повреждении автомобиля на проспекте Машерова в Минске. Накануне там были задержаны несколько человек, сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД столицы.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия, начат административный процесс в отношении еще нескольких человек.

Фото: sb.by

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Теги: Минск
 
 
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Милиция проводит проверку по факту сообщений о массовой драке и повреждении автомобиля на проспекте Машерова в Минске. Накануне там были задержаны несколько...
 
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