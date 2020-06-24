Суд не удовлетворил жалобу адвокатов на задержание Виктора Бабарико

Источник материала: Tut.by

Сегодня состоялось закрытое заседание суда Центрального района Минска по жалобе адвокатов на задержание Виктора Бабарико. Суд жалобу не удовлетворил, рассказали TUT.BY защитники претендента в президенты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теперь постановление районного суда будет обжаловано в Минский городской суд. По закону при рассмотрении такой жалобы суд может признать задержание незаконным и в том случае, когда в отношении задержанного было допущено нарушение права на защиту.

— Мы, защитники, как и сам Виктор Дмитриевич, отмечали о грубом нарушении его права на защиту еще в день задержания — когда он находился в здании ДФР, требовал адвокатов, а адвокатов не пускали в здание, несмотря на отправленные ими по электронной почте документы о полномочиях и жалобы, — сказал Дмитрий Лаевский.

Кроме того, после судебного заседания адвокаты предприняли новую попытку посетить подзащитного в СИЗО — результат тот же: бюро пропусков КГБ не принимает документы для посещения со ссылкой на эпидемию.

— В связи с этим я подал в Генеральную прокуратуру уже третью на этой неделе жалобу на препятствия в оказании юридической помощи, теперь в жалобе защитник констатировал уже систематическое нарушение. Защита надеется, что генеральная прокуратура примет меры к тому, чтобы препятствия были устранены. О реакции прокуратуры на две предыдущие жалобы пока не известно, — отметил Лаевский.

Напомним, адвокатов Виктора Бабарико не пускают к нему в СИЗО КГБ уже четыре дня. Последний раз защитник Дмитрий Лаевский встречался с Виктором Бабарико в КГБ 20 июня, когда в его присутствии проходили «процессуальные действия». После этого попасть к своему клиенту адвокат не может — 22 июня Лаевскому в СИЗО заявили , что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемиологической ситуации. Лаевский подал две жалобы в Генпрокуратуру .

Также защитники Бабарико подали на имя генерального прокурора жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности в отношении их подзащитного.