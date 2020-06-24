Нравилась миллионам советских граждан и Сталину. Факты про актрису Марину Ладынину

Источник материала: Tut.by

В эпоху сталинского кинематографа на экранном олимпе безраздельно царствовали и соперничали две женщины: Любовь Орлова и наша сегодняшняя героиня — Марина Ладынина. Обе — жены режиссеров, прекрасные актрисы и любимицы миллионов. Правда, карьеры одной и другой завершились так же стремительно, как и начались. И если Орлова стала заложницей собственного образа, то Ладынину погубило вмешательство извне. В день рождения известнейшей советской артистки разбираемся в перипетиях ее непростой биографии.

Марина Ладынина родилась в простой крестьянской семье в селе с непоэтичным названием Скотинино, что в Смоленской области. У отца было всего три класса образования, а мама — и вовсе безграмотная. На старшей дочери — Марине — лежали все заботы о младших сестрах и брате, а также стирка, уборка и готовка. Вместо каникул — работа дояркой на ферме.

Старательная и трудолюбивая девочка ловко управлялась с домашними делами и, покончив с заботами, бежала читать. А потом пересказывала любимые книжки своим друзьям, причем невероятно талантливо: эмоционально и в лицах. Вскоре ее стали приглашать суфлером в самодеятельный театр, а позже — актрисой, на замену заболевшим служителям Мельпомены.

В 16 лет Марина оканчивает школу и остается работать там учительницей. Но счастливый случай поставил крест на ее педагогической карьере. С гастролями в село приехал артист московского театра Всеволода Мейерхольда Сергей Фадеев. Он был тронут талантом девушки и посоветовал непременно поступать в ГИТИС. Марина сочла это знаком судьбы и в 1929 году уехала в Москву, где поступила в тот самый ГИТИС с первой попытки. После завершения учебы Марину принимают в труппу МХАТа. Молодой актрисе довелось играть на одних подмостках с Ольгой Книппер-Чеховой, Владимиром Немировичем-Данченко, Константином Станиславским, Ольгой Андровской. Рядом с такими мастерами сцены талант Ладыниной расцвел всеми красками. Не зря сам Максим Горький восхищался ее игрой. Но главные творческие удачи и роли были еще впереди.

В 1934 году на съемках «Вражьих троп» Марина Ладынина знакомится с режиссером Иваном Пырьевым. Он убеждает актрису сосредоточиться исключительно на кинокарьере, ведь театр, по его мнению, — пережитки прошлого. А еще — признается в любви и просит остаться вместе с ним. Марина соглашается: и с первым пунктом, и со вторым.

Пырьев берет ее на главную роль в своем новом фильме «Богатая невеста». Зрители встретили ленту неоднозначно: многим показалось, что в картине специально издеваются над украинским языком. Но главному критику в стране — Иосифу Сталину — фильм понравился. Причем настолько, что и актриса, и режиссер получили по ордену Ленина. Покровительство Иосифа Сталина Ладынина испытает на себе еще не раз: он искренне симпатизировал красивой и талантливой артистке.

«Для каждого режиссера, и для Пырьева, было самое важное, чтобы Сталину понравилось. Каждый действовал так, чтобы не прогневить НКВД. Расскажу про „Сказание о земле Сибирской“. Писатель Фадеев был членом коллегии худсовета. На показе Сталину этой картины Фадеев выступил против меня и сказал, что я уже стара для этой роли, хотя я была еще молодая, просто ему не нравилась. Мало ли что каждому человеку может не нравиться… какие актер или актриса, особенно актриса. А Сталин сказал: „Нет, я с вами не согласен, мне нравится эта актриса, она с каждой картиной растет“. Боже мой, это была разорвавшаяся немецкая бомба».

После съемок «Богатой невесты» в личной жизни режиссера и актрисы наступили непростые дни. Пырьев принимает решение вернуться к предыдущей спутнице жизни. И это при том, что Ладынина была беременна от него. После рождения сына Андрея Марина переезжает из Москвы в Одессу. Внезапно Пырьев начинает бомбардировать ее телеграммами: «Если Вам дорога жизнь Ивана Александровича, то Вы должны вернуться».

Оказалось, что он готовится к съемкам новой картины «Трактористы» и никого не хочет видеть в главной роли, кроме вновь обожаемой Ладыниной. Спустя какое-то время женщина сдается. И возвращается к мужу.

Символ примирения звездной четы — «Трактористы» — прошел в прокате с огромным успехом. А правительство оценило картину двумя Сталинскими премиями: по одной для Ладыниной и Пырьева. Правда, Марине эта награда далась очень непросто: Пырьев просто измучил ее на съемках, выжимая из актрисы всё по максимуму:

«Суровый он был человек. Однажды я села за стол. Перерывчик маленький. Гримерша рядом. Смотрюсь в зеркало и вижу, что все мутновато. Я начинаю его протирать и опять не вижу себя в зеркале. Гримерша это заметила и тут же меня уложила, и я потеряла в какой-то степени сознание, но в полный обморок не упала. Прибежал доктор, который всегда бывает в съемочной группе. Сниматься я не могла, мне дали лекарство, и вдруг, когда я очнулась, подходит Иван Александрович и спрашивает: „Машенька, как ты?“ Я отвечаю: „Зачем ты меня спрашиваешь, если ты съемку не отменил?“ Тогда он как закричит… И все равно начал снимать после такого обморока».

Пожалуй, самым громким триумфом Ладыниной стало участие в музыкальной комедии «Свинарка и пастух». Романтическая история любви свинарки Глаши из Вологды и красавца чабана Мусаиба из Дагестана прогремела на весь Союз. Примечательно, что съемки картины начались до войны, а завершались уже после.

«Многие члены съемочной группы подали заявления о вступлении в ряды армии, получил повестку в военкомат и я», — позже будет вспоминать режиссер Иван Пырьев. «Поставив об этом в известность директора студии, я на другой день утром уже был на сборном пункте. Однако, когда нас, „запасных“ осмотрели, зарегистрировали и построили, чтобы отвезти в казармы, во двор въехала легковая машина студии. Меня тут же „извлекли“ из строя, посадили в машину и увезли на студию. Оказывается, было получено указание — съемки „Свинарки“ во что бы то ни стало продолжить, а меня на время съемок забронировать. Четыре месяца, в период вражеских налетов на Москву, мы снимали наш фильм».

После выхода ленты в прокат стало понятно, что «Свинарка и пастух» составили серьезную конкуренцию бессмертному к тому времени советскому кинохиту «Веселые ребята». За роль свинарки Ладыниной дают очередную Сталинскую премию. А Любови Орловой пришлось потесниться на киноолимпе.

«Пырьев с Александровым были соперниками. Картины Александрова с Орловой такой имели успех, что нельзя рассказать. Когда Орлова приезжала в какой-нибудь город, то все были на крыше… Такая собиралась толпа, останавливались машины, пробки делались из-за толпы. Она нравилась всем. Она была первая, знаменитейшая, красивая, интересная женщина, потрясающая личность. Иван Александрович завидовал и сделал героиню, противоположную Орловой. Орлову снимали под заграницу. А я играла деревенских баб и девчонок».