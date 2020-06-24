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Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Детская железная дорога готовится к открытию юбилейного 65-го сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый поезд столичного экспресса отправится с перрона станции «Заслоново» 9 июля в 11.00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту: через станцию «Пионерская» до станции «Сосновый Бор» и обратно.
Перед отправлением состава пройдёт торжественная линейка юных железнодорожников.
В течение лета Детская железная дорога будет работать пять дней в неделю. В графике движения запланировано по 4 рейса в будние дни – среду, четверг и пятницу, и по 6 – в выходные. Последний свой рейс в 2020 году столичный экспресс совершит 20 сентября.
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Новости Беларуси. Детская железная дорога готовится к открытию юбилейного 65-го сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый поезд столичного...
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