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Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля

24.06.2020 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Детская железная дорога готовится к открытию юбилейного 65-го сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля

Первый поезд столичного экспресса отправится с перрона станции «Заслоново» 9 июля в 11.00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту: через станцию «Пионерская» до станции «Сосновый Бор» и обратно.

Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля

Перед отправлением состава пройдёт торжественная линейка юных железнодорожников.

Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля

В течение лета Детская железная дорога будет работать пять дней в неделю. В графике движения запланировано по 4 рейса в будние дни – среду, четверг и пятницу, и по 6 – в выходные. Последний свой рейс в 2020 году столичный экспресс совершит 20 сентября. 

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Новости Беларуси. Детская железная дорога готовится к открытию юбилейного 65-го сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый поезд столичного...
 
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