Десять дебетовых карт июня, которые можно получить бесплатно

Источник материала: Myfin

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Карта с Apple Pay и процентами на остаток



Карта Smart Classic (BYN)

Это самая доступная карта Альфа-Банка из линейки Smart. Но она, также как и другие карты Альфы, обеспечивает доступ к сервисам банка.

Формат карты – Visa.

Выдается бесплатно.

При соблюдении определенных условий обслуживание карты тоже бесплатно, в других случаях это стоит 4,9 руб. в месяц.

Карта Smart Classic позволяет обменивать белорусские рубли на доллары по выгодному курсу (до 500 $ в месяц). Есть также возможность подключить «Альфа-Копилку» и получать до 3% годовых на остаток по копилке.

Условия бесплатного обслуживания Карты Smart Classic (BYN) определены так: в месяц нужно совершить либо 15 транзакций, либо сумма транзакций должна быть не менее 250 руб., либо на Карту должна быть переведена зарплата не меньше 500 руб., либо остатки по депозитам в Альфа-Банке должны быть не меньше 5 тыс. руб.

Карта поддерживает технологию оплаты телефоном Apple Pay, доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг. Есть бесконтактные платежи.

Карта для кэшбэка с Samsung Pay и Apple Pay

Карта Cashalot

Широко известная дебетовая карта от Белгазпромбанка со специализацией именно на кэшбэке.

Формат карты – Visa.

Выдается и обслуживается бесплатно.

Перевыпуск стоит 22 руб.

Формат карты – instant issue, обеспечивает быструю выдачу пластика.

Есть доставка карты клиенту.

Карта поддерживает технологию оплаты телефоном Samsung Pay и Apple Pay, есть удаленные сервисы: интернет- и мобильный банкинг.

Условия кэшбэка по карте таковы:

За расчеты в сети партнеров проекта – от 2%;

За все прочие платежи, в т.ч. интернет-покупки – до 1%;

По расчетам за топливо на заправках – 0,3%.

Ограничений и особых требований к получателям карты Белгазпромбанк не предъявляет.

Карта с максимальным процентом по остатку

Карта Maxima Plus (BYN)

Здесь мы находим выгодный вариант накопительной карты от БНБ-Банка , с высоким (для карты) процентом на остаток и дополнительными возможностями.

Формат карты – Visa.

Выпуск и обслуживание бесплатны.

Годовой процент на остаток по карт-счету – до 2,5%.

Карта выдается и обслуживается бесплатно.

Эта карта может быть эмитирована также в долларах и евро (но с другими процентами на остаток).

Карта поддерживает удаленные сервисы БНБ-Банка: интернет-банкинг и мобильный банкинг. По карте возможны бесконтактные платежи.

Карта Maxima Plus дает постоянный доступ к средствам карт-счета, и одновременно обеспечивает капитализацию начисленных процентов (т.е. начисление процентов на проценты).

Ограничений и особых требований к получателям Карта Maxima Plus (BYN) нет.

Карта со скидками и запахом

Карта LaCard White

Единственная карта в нашей подборке, за выпуску которой нужно платить. Однако это стоит всего 3 копейки. А карта сочетает возможности кэшбэка и серьезные скидки в партнерской сети. Будет особенно выгодна клиентам магазинов-партнеров БПС-Сбербанка . Есть возможность выбрать оригинальный дизайн: цвет и запах карты.

Формат карты – Visa.

Стоимость выпуска – 3 коп.

Формат instant issue обеспечивает быстрый выпуск карты.

Карта защищена по технологии 3D Secure.

При ежемесячном обороте по Карте от 360 руб. в торговой сети, плата за обслуживание не взимается.

При меньшем обороте обслуживание Карты обойдется в 1 руб. в месяц.

Особое достоинство карт LaCard White манибэк и скидки в партнерской сети:

Манибэк 10% в магазине Ламода;

Манибэк 3% в СПА и салонах красоты;

Скидки от 5% до 25% у партнеров Банка.

Кроме того LaCard White становится картой рассрочки при покупках у lamoda.by:

По предоплате при заказе – рассрочка 5 месяцев;

При оплате после выдачи товара – 3 месяца.

Ограничений и требований к получателям карты банк не заявляет.

Карта с доставкой и кэшбэком

Карта Visa Classic (BYN)

Эта карта от Банка Дабрабыт не обещает широких дополнительных возможностей. Однако обеспечивает стандартный набор функций платежной карты уровня Visa Classic.

Карта оформляется и обслуживается бесплатно.

Требований по объему, содержанию и направлению транзакций нет.

Карта защищена по технологии 3D Secure.

Возможна доставка карты клиенту.

Держателям Карты доступны удаленные сервисы: интрнет-банкинг и мобильный банкинг. Поддерживаются бесконтактные платежи. Работает система Samsung Pay.

Карта с кэшбэком и страховкой

Карта Шоппер

Карта Идея Банка с высоким кэшбэком, широкими возможностями им воспользоваться и сравнительно невысокой ценой обслуживания.

Формат карты – Visa

Выдается бесплатно;

Цена годового обслуживания – 11,88 руб.

Можно застраховать Карту, это обойдется в 10 руб.

Возможна доставка Карты.

В Минске также работает услуга срочного оформления Карты, это обойдется в 15,90 руб.

Держателям карты доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг. Есть бесконтактные платежи. Карта защищена по технологии 3D Secure.

Кэшбэк 3% действует на покупки в продовольственных магазинах, магазинах одежды и обуви, и в супермаркетах. Также карта дает доступ к скидкам и бонусам по программе «Мир привилегий Visa».

Один клиент Идея Банка может оформить только одну Карту Шоппер.

Карта все в одной

ИКС Карта

ИКС Карта – это особенный продукт МТБанка , не имеющий аналогов на отечественном рынке. ИКС Карта совмещает в себе возможности традиционной пластиковой карты и мобильного приложения для управления сразу несколькими уже подключенными картами:

картами рассрочки Халва;

бонусными картами Халва+;

Автокартами;

PayOkay.

Пластик позволяет рассчитываться в традиционной торговле через терминалы. В приложении можно выбирать ту карту, по которой нужно провести конкретную операцию. А модуль NFC в смартфоне позволяет платить в обычных магазинах без пластика.

Благодаря этому держатель ИКС Карты получает:

право на скидки в партнерской сети МТБанка;

рассрочку в магазинах партнерах;

манибэк за покупки;

конверсию по лучшему курсу при платежах в другой валюте;

бонусные баллы;

Tax Free выгоднее на 5%;

страховые услуги;

скидки на получение новых карт.

ИКС Карту можно заказать онлайн и быстро выпустить (Instant Issue).

Виртуальная карта с приложением от А1

Виртуальная карта V-BANKING

Карта от Банка Решение не имеет пластикового носителя, но отлично подходит для операций в интернете и дает возможность дополнительного заработка на операциях.

Формат карты – Visa.

Выдается и бесплатно.

Виртуальный стандарт позволяет быстрый выпуск Карты.

Карта защищена по технологии 3D Secure.

По Виртуальной карте V-BANKING доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг.

Особые преимущества карты:

0,01% на остаток средств карт-счета;

кэшбэк 2%.

мобильное приложение «А1 banking» работающее при поддержке сотового оператора А1.

Последний момент добавляет к привычному функционалу виртуальных карт новые возможности.

Карта с кэшбэком по всему миру

Карта желаний

Дебетовая карта от РРБ-Банка от с возможностью пользоваться кэшбэком при расчетах по всему миру. В этом ее главное безусловное преимущество.

Формат карты – Visa

Срок действия– 3 года;

Выдается и обслуживается бесплатно.

Держателям карты желаний доступны удаленные сервисы Банка: интернет-банкинг и мобильный банкинг. По карте возможны бесконтактные платежи.

Money-back в 1,5% назначается на все покупки по карте, кроме списка товаров с определенными кодами.

Money-back в 2% действует при расчетах на АЗС.

Держателям карты доступны другие привилегии платежной стистемы Visa.

Карта с кэшбэком и скидками в Евроопте

СТАТУСкарта

В Карте сочетаются высокий процент на остаток, кэшбэк и особые возможности партнерской карты. В данном случае основным партнером выступает сеть Евроопт, потому эти особые возможности доступны по всей территории Беларуси.

Формат карты – Mastercard Standard.

Выпуск и обслуживание бесплатны.

Перевыпуск Карты – 15 руб.

Формат instant issue обеспечивает быстрый выпуск карты.

Карта защищена по технологии 3D Secure.

Можно застраховать Карту, средства на счете и покупки по Карте за 12 руб.

Держателям Карты доступны удаленные сервисы Банка: интренет-банкинг и мобильный банкинг. Карта подходит для бесконтактных платежей.

На остаток средств карт-счета начисляется 3% годовых.

СТАТУСкарта предполагает кэшбэк до 1,5% в партнерской сети. Это не только Евроопт, но также Е-Доставка, Планета Здоровья, ТехноПлюс и др.

Держателям СТАТУСкарта предлагаются скидки до 50% в «Е-Плюс». В СтатусБанке возможно подключить к карте овердрафт до 45 дней.

Специальных требований при оформлении и пользовании картой Банк не объявляет.

Что в итоге?

Все перечисленные карты доступны, они не обещают сверхприбылей, но дают полезные дополнительные возможности: скидки, бонусы, кэшбэк, начисление процентов на остаток, доступ к определенным сервисам.

Если пользоваться этими дополнительными возможностями, то держатель карты не только не потеряет деньги на выпуске, обслуживании и платных сервисах карты, но даже заработает некоторую сумму. Скорее всего, сумма окажется в пределах нескольких десятков рублей. Но в любом случае, стоит потратить несколько минут на правильный выбор карты.