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Десять дебетовых карт июня, которые можно получить бесплатно
Источник материала: Myfin
Карта с Apple Pay и процентами на остаток
Это самая доступная карта
Карта Smart Classic позволяет обменивать белорусские рубли на доллары по выгодному курсу (до 500 $ в месяц). Есть также возможность подключить «Альфа-Копилку» и получать до 3% годовых на остаток по копилке.
Условия бесплатного обслуживания Карты Smart Classic (BYN) определены так: в месяц нужно совершить либо 15 транзакций, либо сумма транзакций должна быть не менее 250 руб., либо на Карту должна быть переведена зарплата не меньше 500 руб., либо остатки по депозитам в Альфа-Банке должны быть не меньше 5 тыс. руб.
Карта поддерживает технологию оплаты телефоном Apple Pay, доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг. Есть бесконтактные платежи.
Карта для кэшбэка с Samsung Pay и Apple Pay
Широко известная дебетовая карта от
Карта поддерживает технологию оплаты телефоном Samsung Pay и Apple Pay, есть удаленные сервисы: интернет- и мобильный банкинг.
Условия кэшбэка по карте таковы:
Ограничений и особых требований к получателям карты Белгазпромбанк не предъявляет.
Карта с максимальным процентом по остатку
Здесь мы находим выгодный вариант накопительной карты от
Карта поддерживает удаленные сервисы БНБ-Банка: интернет-банкинг и мобильный банкинг. По карте возможны бесконтактные платежи.
Карта Maxima Plus дает постоянный доступ к средствам карт-счета, и одновременно обеспечивает капитализацию начисленных процентов (т.е. начисление процентов на проценты).
Ограничений и особых требований к получателям Карта Maxima Plus (BYN) нет.
Карта со скидками и запахом
Единственная карта в нашей подборке, за выпуску которой нужно платить. Однако это стоит всего 3 копейки. А карта сочетает возможности кэшбэка и серьезные скидки в партнерской сети. Будет особенно выгодна клиентам магазинов-партнеров
Особое достоинство карт LaCard White манибэк и скидки в партнерской сети:
Кроме того LaCard White становится картой рассрочки при покупках у lamoda.by:
Ограничений и требований к получателям карты банк не заявляет.
Карта с доставкой и кэшбэком
Эта карта от
Держателям Карты доступны удаленные сервисы: интрнет-банкинг и мобильный банкинг. Поддерживаются бесконтактные платежи. Работает система Samsung Pay.
Карта с кэшбэком и страховкой
Карта
Держателям карты доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг. Есть бесконтактные платежи. Карта защищена по технологии 3D Secure.
Кэшбэк 3% действует на покупки в продовольственных магазинах, магазинах одежды и обуви, и в супермаркетах. Также карта дает доступ к скидкам и бонусам по программе «Мир привилегий Visa».
Один клиент Идея Банка может оформить только одну Карту Шоппер.
Карта все в одной
ИКС Карта – это особенный продукт
Пластик позволяет рассчитываться в традиционной торговле через терминалы. В приложении можно выбирать ту карту, по которой нужно провести конкретную операцию. А модуль NFC в смартфоне позволяет платить в обычных магазинах без пластика.
Благодаря этому держатель ИКС Карты получает:
ИКС Карту можно заказать онлайн и быстро выпустить (Instant Issue).
Виртуальная карта с приложением от А1
Карта от
По Виртуальной карте V-BANKING доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг.
Особые преимущества карты:
Последний момент добавляет к привычному функционалу виртуальных карт новые возможности.
Карта с кэшбэком по всему миру
Дебетовая карта от
Держателям карты желаний доступны удаленные сервисы Банка: интернет-банкинг и мобильный банкинг. По карте возможны бесконтактные платежи.
Держателям карты доступны другие привилегии платежной стистемы Visa.
Карта с кэшбэком и скидками в Евроопте
В Карте сочетаются высокий процент на остаток, кэшбэк и особые возможности партнерской карты. В данном случае основным партнером выступает сеть Евроопт, потому эти особые возможности доступны по всей территории Беларуси.
Держателям Карты доступны удаленные сервисы Банка: интренет-банкинг и мобильный банкинг. Карта подходит для бесконтактных платежей.
На остаток средств карт-счета начисляется 3% годовых.
СТАТУСкарта предполагает кэшбэк до 1,5% в партнерской сети. Это не только Евроопт, но также Е-Доставка, Планета Здоровья, ТехноПлюс и др.
Держателям СТАТУСкарта предлагаются скидки до 50% в «Е-Плюс». В СтатусБанке возможно подключить к карте овердрафт до 45 дней.
Специальных требований при оформлении и пользовании картой Банк не объявляет.
Что в итоге?
Все перечисленные карты доступны, они не обещают сверхприбылей, но дают полезные дополнительные возможности: скидки, бонусы, кэшбэк, начисление процентов на остаток, доступ к определенным сервисам.
Если пользоваться этими дополнительными возможностями, то держатель карты не только не потеряет деньги на выпуске, обслуживании и платных сервисах карты, но даже заработает некоторую сумму. Скорее всего, сумма окажется в пределах нескольких десятков рублей. Но в любом случае, стоит потратить несколько минут на правильный выбор карты.
Текст: Игорь Смирнов
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Myfin.by выбрал 10 бесплатных дебетовых карт разных банков. Это карты, которые сочетают в себе бесплатность выпуска и несколько полезных дополнительных возможностей....
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