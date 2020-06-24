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Десять дебетовых карт июня, которые можно получить бесплатно

24.06.2020 15:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Карта с Apple Pay и процентами на остаток

Карта Smart Classic (BYN)

Это самая доступная карта Альфа-Банка из линейки Smart. Но она, также как и другие карты Альфы, обеспечивает доступ к сервисам банка.

  • Формат карты – Visa.
  • Выдается бесплатно.
  • При соблюдении определенных условий обслуживание карты тоже бесплатно, в других случаях это стоит 4,9 руб. в месяц.

Карта Smart Classic позволяет обменивать белорусские рубли на доллары по выгодному курсу (до 500 $ в месяц). Есть также возможность подключить «Альфа-Копилку» и получать до 3% годовых на остаток по копилке.

Условия бесплатного обслуживания Карты Smart Classic (BYN) определены так: в месяц нужно совершить либо 15 транзакций, либо сумма транзакций должна быть не менее 250 руб., либо на Карту должна быть переведена зарплата не меньше 500 руб., либо остатки по депозитам в Альфа-Банке должны быть не меньше 5 тыс. руб.

Карта поддерживает технологию оплаты телефоном Apple Pay, доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг. Есть бесконтактные платежи.

Карта для кэшбэка с Samsung Pay и Apple Pay

Карта Cashalot

Широко известная дебетовая карта от Белгазпромбанка со специализацией именно на кэшбэке.

  • Формат карты – Visa.
  • Выдается и обслуживается бесплатно.
  • Перевыпуск стоит 22 руб.
  • Формат карты – instant issue, обеспечивает быструю выдачу пластика.
  • Есть доставка карты клиенту.

Карта поддерживает технологию оплаты телефоном Samsung Pay и Apple Pay, есть удаленные сервисы: интернет- и мобильный банкинг.

Условия кэшбэка по карте таковы:

  • За расчеты в сети партнеров проекта – от 2%;
  • За все прочие платежи, в т.ч. интернет-покупки – до 1%;
  • По расчетам за топливо на заправках – 0,3%.

Ограничений и особых требований к получателям карты Белгазпромбанк не предъявляет.

Карта с максимальным процентом по остатку

Карта Maxima Plus (BYN)

Здесь мы находим выгодный вариант накопительной карты от БНБ-Банка, с высоким (для карты) процентом на остаток и дополнительными возможностями.

  • Формат карты – Visa.
  • Выпуск и обслуживание бесплатны.
  • Годовой процент на остаток по карт-счету – до 2,5%.
  • Карта выдается и обслуживается бесплатно.
  • Эта карта может быть эмитирована также в долларах и евро (но с другими процентами на остаток).

Карта поддерживает удаленные сервисы БНБ-Банка: интернет-банкинг и мобильный банкинг. По карте возможны бесконтактные платежи.

Карта Maxima Plus дает постоянный доступ к средствам карт-счета, и одновременно обеспечивает капитализацию начисленных процентов (т.е. начисление процентов на проценты).

Ограничений и особых требований к получателям Карта Maxima Plus (BYN) нет.

Карта со скидками и запахом

Карта LaCard White

Единственная карта в нашей подборке, за выпуску которой нужно платить. Однако это стоит всего 3 копейки. А карта сочетает возможности кэшбэка и серьезные скидки в партнерской сети. Будет особенно выгодна клиентам магазинов-партнеров БПС-Сбербанка. Есть возможность выбрать оригинальный дизайн: цвет и запах карты.

  • Формат карты – Visa.
  • Стоимость выпуска – 3 коп.
  • Формат instant issue обеспечивает быстрый выпуск карты.
  • Карта защищена по технологии 3D Secure.
  • При ежемесячном обороте по Карте от 360 руб. в торговой сети, плата за обслуживание не взимается.
  • При меньшем обороте обслуживание Карты обойдется в 1 руб. в месяц.

Особое достоинство карт LaCard White манибэк и скидки в партнерской сети:

  • Манибэк 10% в магазине Ламода;
  • Манибэк 3% в СПА и салонах красоты;
  • Скидки от 5% до 25% у партнеров Банка.

Кроме того LaCard White становится картой рассрочки при покупках у lamoda.by:

  • По предоплате при заказе – рассрочка 5 месяцев;
  • При оплате после выдачи товара – 3 месяца.

Ограничений и требований к получателям карты банк не заявляет.

Карта с доставкой и кэшбэком

Карта Visa Classic (BYN)

Эта карта от Банка Дабрабыт не обещает широких дополнительных возможностей. Однако обеспечивает стандартный набор функций платежной карты уровня Visa Classic.

  • Карта оформляется и обслуживается бесплатно.
  • Требований по объему, содержанию и направлению транзакций нет.
  • Карта защищена по технологии 3D Secure.
  • Возможна доставка карты клиенту.

Держателям Карты доступны удаленные сервисы: интрнет-банкинг и мобильный банкинг. Поддерживаются бесконтактные платежи. Работает система Samsung Pay.

Карта с кэшбэком и страховкой

Карта Шоппер

Карта Идея Банка с высоким кэшбэком, широкими возможностями им воспользоваться и сравнительно невысокой ценой обслуживания.

  • Формат карты – Visa
  • Выдается бесплатно;
  • Цена годового обслуживания – 11,88 руб.
  • Можно застраховать Карту, это обойдется в 10 руб.
  • Возможна доставка Карты.
  • В Минске также работает услуга срочного оформления Карты, это обойдется в 15,90 руб.

Держателям карты доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг. Есть бесконтактные платежи. Карта защищена по технологии 3D Secure.

Кэшбэк 3% действует на покупки в продовольственных магазинах, магазинах одежды и обуви, и в супермаркетах. Также карта дает доступ к скидкам и бонусам по программе «Мир привилегий Visa».

Один клиент Идея Банка может оформить только одну Карту Шоппер.

Карта все в одной

ИКС Карта

ИКС Карта – это особенный продукт МТБанка, не имеющий аналогов на отечественном рынке. ИКС Карта совмещает в себе возможности традиционной пластиковой карты и мобильного приложения для управления сразу несколькими уже подключенными картами:

  • картами рассрочки Халва;
  • бонусными картами Халва+;
  • Автокартами;
  • PayOkay.

Пластик позволяет рассчитываться в традиционной торговле через терминалы. В приложении можно выбирать ту карту, по которой нужно провести конкретную операцию. А модуль NFC в смартфоне позволяет платить в обычных магазинах без пластика.

Благодаря этому держатель ИКС Карты получает:

  • право на скидки в партнерской сети МТБанка;
  • рассрочку в магазинах партнерах;
  • манибэк за покупки;
  • конверсию по лучшему курсу при платежах в другой валюте;
  • бонусные баллы;
  • Tax Free выгоднее на 5%;
  • страховые услуги;
  • скидки на получение новых карт.

ИКС Карту можно заказать онлайн и быстро выпустить (Instant Issue).

Виртуальная карта с приложением от А1

Виртуальная карта V-BANKING

Карта от Банка Решение не имеет пластикового носителя, но отлично подходит для операций в интернете и дает возможность дополнительного заработка на операциях.

  • Формат карты – Visa.
  • Выдается и бесплатно.
  • Виртуальный стандарт позволяет быстрый выпуск Карты.
  • Карта защищена по технологии 3D Secure.

По Виртуальной карте V-BANKING доступны удаленные сервисы: интернет-банкинг и мобильный банкинг.

Особые преимущества карты:

  • 0,01% на остаток средств карт-счета;
  • кэшбэк 2%.
  • мобильное приложение «А1 banking» работающее при поддержке сотового оператора А1.

Последний момент добавляет к привычному функционалу виртуальных карт новые возможности.

Карта с кэшбэком по всему миру

Карта желаний

Дебетовая карта от РРБ-Банка от с возможностью пользоваться кэшбэком при расчетах по всему миру. В этом ее главное безусловное преимущество.

  • Формат карты – Visa
  • Срок действия– 3 года;
  • Выдается и обслуживается бесплатно.

Держателям карты желаний доступны удаленные сервисы Банка: интернет-банкинг и мобильный банкинг. По карте возможны бесконтактные платежи.

  • Money-back в 1,5% назначается на все покупки по карте, кроме списка товаров с определенными кодами.
  • Money-back в 2% действует при расчетах на АЗС.

Держателям карты доступны другие привилегии платежной стистемы Visa.

Карта с кэшбэком и скидками в Евроопте

СТАТУСкарта

В Карте сочетаются высокий процент на остаток, кэшбэк и особые возможности партнерской карты. В данном случае основным партнером выступает сеть Евроопт, потому эти особые возможности доступны по всей территории Беларуси.

  • Формат карты – Mastercard Standard.
  • Выпуск и обслуживание бесплатны.
  • Перевыпуск Карты – 15 руб.
  • Формат instant issue обеспечивает быстрый выпуск карты.
  • Карта защищена по технологии 3D Secure.
  • Можно застраховать Карту, средства на счете и покупки по Карте за 12 руб.

Держателям Карты доступны удаленные сервисы Банка: интренет-банкинг и мобильный банкинг. Карта подходит для бесконтактных платежей.

На остаток средств карт-счета начисляется 3% годовых.

СТАТУСкарта предполагает кэшбэк до 1,5% в партнерской сети. Это не только Евроопт, но также Е-Доставка, Планета Здоровья, ТехноПлюс и др.

Держателям СТАТУСкарта предлагаются скидки до 50% в «Е-Плюс». В СтатусБанке возможно подключить к карте овердрафт до 45 дней.

Специальных требований при оформлении и пользовании картой Банк не объявляет.

Что в итоге?

Все перечисленные карты доступны, они не обещают сверхприбылей, но дают полезные дополнительные возможности: скидки, бонусы, кэшбэк, начисление процентов на остаток, доступ к определенным сервисам.

Если пользоваться этими дополнительными возможностями, то держатель карты не только не потеряет деньги на выпуске, обслуживании и платных сервисах карты, но даже заработает некоторую сумму. Скорее всего, сумма окажется в пределах нескольких десятков рублей. Но в любом случае, стоит потратить несколько минут на правильный выбор карты.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Myfin.by выбрал 10 бесплатных дебетовых карт разных банков. Это карты, которые сочетают в себе бесплатность выпуска и несколько полезных дополнительных возможностей....
 
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