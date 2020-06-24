Чемпионат английской премьер-лиги: «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате английской премьер-лиги время 31-го тура. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» - 2:0.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте гол в свои ворота забил игрок гостей Томаш Соучек. Вскоре преимущество хозяев увеличил Харри Кейн. «Тоттенхэм», набрав 45 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. В еще одном матче «Лестер» и «Брайтон» сыграли вничью - 0:0.

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