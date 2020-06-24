Выбираем багажник на крышу автомобиля: что важно учесть перед покупкой?

Источник материала: Tut.by



Летом багажник становится актуальной принадлежностью для дополнительного хранения, особенно если планируются регулярные поездки в загородный отдых или на дачу. Если вы в поисках советов, как выбрать багажник на крышу автомобиля, то можете больше не искать: мы собрали самое важное в одной статье.

Виды багажников





Багажник-корзина. Выбирается по типу крепления и зависит от размеров крыши. Внешне напоминает металлическую решетку.

Поперечные дуги. Перекладины, которые комплектуются креплениями (упорами). Считаются более универсальными, чем корзины. Делятся на несколько подвидов:

прямоугольные дуги (прямоугольное сечение) — имеют большое сопротивление воздуху, шумят;

аэродинамические дуги (овальное сечение) — более легкие и менее шумные конструкции.

Еще один нестандартный тип багажника — автобокс. Достаточно переместить в пластиковый ящик вещи, закрыть на плотные замки — и основной багажник освобожден для предметов первой необходимости.

Выбор багажника напрямую зависит от типов имеющихся на кузове креплений. Рассказываем в деталях.

Крепление на водостоки

Как правило, такой монтаж применяется на «отечественных» авто, не имеющих собственных рейлингов, профилей. Возможны выбор и установка багажника всех габаритов, стойки изделия фиксируются на водостоки в любом месте и могут перемещаться вперед и назад, так как пролегают по всей длине крыши.

Штатные места





Некоторые производители авто предусматривают штатные места для установки багажника. Обычно они имеют усиления, выдерживающие большие нагрузки на поперечных или продольных дугах. В отличие от предыдущего типа, крепления фиксируются только в специальных отверстиях, поэтому выбор размера багажника ограничен.

Рейлинги

Представляют собой рейки, которые монтируются практически в любых опорных точках и образуют просвет между конструкцией и крышей. Выбрать багажник на крышу с рейлингами несложно, поскольку установка происходит быстро и без особых усилий. Из минусов пользователи отмечают перенос центра тяжести багажа: он располагается выше кузова, что приводит к изменению поведения авто в дороге.

Интегрированные рейлинги





Популярный вид рейлингов, которые полностью лежат на крыше и не образуют над ней просвета. Выбрать багажник на крышу под такой тип сложнее, чем в предыдущем случае: фиксирующие элементы должны повторять изгиб системы. Особенности конструкции позволяют перемещать багажник по всей длине рейлингов.

Т-образный профиль

Благодаря небольшой высоте и равномерной нагрузке на крышу Т-образный профиль (или Т-паз) считается любимчиком среди современных автолюбителей. С такой конструкцией багажник свободно перемещается по длине. Часто профиль встречается на универсалах, внедорожниках и микроавтобусах.

Магниты

Крепление на магнитах можно разместить в любых точках крыши автомобиля, однако способ больше подходит для легких багажей. Но магниты могут оставлять следы на лакокрасочном покрытии кузова.

Крепление за дверной проем





Как выбрать багажник на крышу, если она гладкая и не имеет возможности монтажа вышеперечисленными способами? Для таких случаев предусмотрено крепление за дверной проем: упоры устанавливаются специальными скобами за проем, где на профилированные крепления монтируется фиксатор. Недостатки способа — точечная нагрузка на кузов, практически невозможное перемещение багажника.

Крепление ремнями

Более редкий способ — фиксация ремнями, протянутых через салон. Применяется для легких надувных багажников, которые помещаются непосредственно на крышу.

Совет. Если планируете перевозить велосипед, то приобретите транспортные полозья: они надежно фиксируют велосипед на крыше в собранном виде. Крепеж позволяет перевозить один или два транспорта.

Чтобы понять, как выбрать багажник на крышу автомобиля, следует отталкиваться от возможностей кузова. Правда, существуют универсальные багажники: они подходят под любые типы креплений, однако покупка так или иначе не обходится без дополнительной консультации и проверки на совместимость.

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