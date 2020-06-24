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В Украине наводнение подтопило почти 200 населённых пунктов

24.06.2020 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Три человека стали жертвами наводнений в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине наводнение подтопило почти 200 населённых пунктов

Непогода испытывает жителей западной части страны уже несколько дней. Стихия подтопила почти 200 населенных пунктов, повредила дороги, мосты и несколько гектаров сельхозугодий.

Во многих районах нарушено транспортное сообщение и наблюдаются перебои в подаче электричества. Из трёх областей эвакуировали почти 400 жителей.

В Украине наводнение подтопило почти 200 населённых пунктов

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы свыше тысячи человек и 300 единиц спецтехники. 

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Новости Украины. Три человека стали жертвами наводнений в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода испытывает жителей западной части...
 
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