В Украине наводнение подтопило почти 200 населённых пунктов

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Три человека стали жертвами наводнений в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Непогода испытывает жителей западной части страны уже несколько дней. Стихия подтопила почти 200 населенных пунктов, повредила дороги, мосты и несколько гектаров сельхозугодий.

Во многих районах нарушено транспортное сообщение и наблюдаются перебои в подаче электричества. Из трёх областей эвакуировали почти 400 жителей.





В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы свыше тысячи человек и 300 единиц спецтехники.