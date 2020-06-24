|
В Украине наводнение подтопило почти 200 населённых пунктов
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Три человека стали жертвами наводнений в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода испытывает жителей западной части страны уже несколько дней. Стихия подтопила почти 200 населенных пунктов, повредила дороги, мосты и несколько гектаров сельхозугодий.
Во многих районах нарушено транспортное сообщение и наблюдаются перебои в подаче электричества. Из трёх областей эвакуировали почти 400 жителей.
В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы свыше тысячи человек и 300 единиц спецтехники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Три человека стали жертвами наводнений в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода испытывает жителей западной части...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)